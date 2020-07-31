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緯創攜手成大及興創知能 實現智慧運輸系統數位轉型

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導
緯創攜手成功大學及興創知能，舉辦實現智慧運輸系統數位轉型座談會。緯創/提供
緯創攜手成功大學及興創知能，舉辦實現智慧運輸系統數位轉型座談會。緯創/提供

緯創辦理高精地圖於自駕車資通訊系統整合研發實證工作，攜手成功大學及興創知能公司，於今日舉辦「實現智慧運輸系統數位轉型」座談會，並邀請相關產官學研代表，超過上百名自駕車及測繪技術相關領域專家學者與會。

內政部政務次長花敬群表示：「內政部為配合行政院5+2新興重點政策，積極推動無人載具實證上路，執行高精地圖、資訊整合平臺與智慧運輸相關計畫，期望透過本座談會凝聚我國各界共識，加快自駕車智慧應用服務推動。」

緯創智能執行長沈慶堯表示：「數據應用結合人工智慧與5G於垂直市場之創新技術服務為產業發展首要議題，緯創將結合集團布局多年的車載設備、AIoT與通訊技術，並與相關領域專業團隊攜手合作，期盼能為未來智慧應用服務整合發展提供關鍵技術，搭配實質落地之業務，促進緯創數位轉型成功，帶動新興智慧交通、智慧製造、5G、大數據市場之拓展。」

近年來，各項感測器與演算技術進步，使自駕車車體的感知能力大幅提升，隨著5G所帶來的低延遲與高頻寬等通訊水準，未來自駕車商機無限。而自駕系統要能順利導航運行，除了智慧型運輸系統（ITS）之外，還需整合高精度圖資平台，處理判斷地理空間之即時「人車路」動態資訊，才能確保用路人之安全無虞。

緯創偕同集團旗下緯謙科技參與內政部計畫專案，自108年開始執行高精地圖於自駕車系統整合實證工作計畫迄今，計畫團隊已開發出自動辨識高精地圖場域之變異物件AI工具，可將已辨識物件納入高精地圖更新方法，同時該變異物件辨識工具將部署至自動駕駛資訊整合系統內，持續完備國內自駕車服務供應平台。

緯創集團具備豐沛之技術能量，除可提供各種科技產品與關鍵零組件設計與生產製造，對於未來自駕應用研發、人工智慧影像辨識、不同領域自駕感測裝置代工，甚至軟硬體系統整合與海外技術輸出銷售，皆有豐富資源可作為相關解決方案的完整支持。

緯創攜手成功大學及興創知能，舉辦實現智慧運輸系統數位轉型座談會。緯創/提供
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緯創

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緯創舉辦智慧運輸系統數位轉型座談會

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