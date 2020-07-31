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欣銓Q2獲利飆新高 股價寫21個月新高

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

IC測試廠欣銓（3264）今年第2季稅後純益在本業及業外雙貢獻下，單季獲利以4.56億元新高，第2季每股稅後純益更以0.97元、創近14年單季每股稅後純益的新高，在業績表現突出之下，該股今（31）日股價衝高，寫下2018年10月以來，即近21個月新高。

受到第2季財報表現亮眼，欣銓今日股價跳高開出之後，股價即一路上漲，最高股價一度上漲逾9%，逼近漲停板，盤中高點來到35.3元，不僅創下本波段股價新高，同時也是2018年10月以來，近21個月的股價新高。

欣銓今年第2季合併營收寫22.75億元次高，季增9.44％、年增14.87％。毛利率35.06％、營益率23.74％，營益率及毛利率均創下近7季高點。配合業外收益增加，第2季稅後純益高達4.56億元，季增達42.26％、年增達74.83％，單季每股稅後純益0.97元、則創近14年高點。

累計欣銓今年上半年合併營收43.53億元、年增15.97％，改寫同期新高。毛利率33.22%、營益率21.73%，再加上業外損益由虧轉盈，上半年稅後純益達7.77億元、年增達75.71％，改寫同期新高，上半年每股稅後純益1.65元、則創近10年同期高點。

欣銓 毛利率

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