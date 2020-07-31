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悼李登輝 謝金河：一代巨人辭世、令人不捨

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

前總統李登輝辭世，財信傳媒董事長謝金河臉書發文悼念表示，李前總統認為半導體產業是守護台灣的重要國防產業，台積電（2330）會是最重要的護國神山；謝金河強調，「台灣在追求民主化的道路上努力不懈，李先生也是奠基者之一。在我的心目中，李前總統是守護台灣的另一座護國神山」，「一代巨人辭世，令人不捨」。

謝金河在昨日深夜以「他是台灣的一座護國神山！」為題在臉書發文悼念李總統，他表示，李前總統走完人生最後一段路，李先生與國人告別，一代巨人辭世，令人不捨。謝金河同時透露，「這些年，我是第一個把台積電封為台灣「護國神山」的人，其實最早的源頭是李前總統」。

謝金河指出，「我留下李先生親手寫的手稿，有一段時間，李前總統對半導體產業非常狂熱，他告訴我，他閱讀半導體的書及論文，經常讀到天亮未眠，他認為半導體產業是守護台灣的重要國防產業，他認為台積電會是最重要的護國神山」。

謝金河說，十幾年前的台積電還沒有今天這麼大的氣候，但李前總統已認定半導體是守護台灣最重要的產業。「後來，有一次他找我到翠山莊去談物聯網(IOT)，他把IOT視為是第四次的產業革命，第一次是蒸氣，第二次是電氣，第三次是電腦，這次是IOT」。

謝金河指出，李前總統認為IOT是台灣的強項，台灣要用舉國之力來發展。在這個大趨勢下，未來所有產業都會走上服務化，最適化及客製化的道路。

謝金河說，「李前總統生肖屬狗，大我三輪，我和他身高相若，生辰也相當，冥冥中有一些情緣。這些年來，他總是像嚴格的師傅督促著我。他說每個禮拜都會收看數字台灣的節目，看到有興趣的，或是與他看法不一樣的，他有時會找我到翠山莊考問」。

「通常他都很開門見山，例如，有一段時間，新台幣升貶，大家吵成一團，他開頭就問，新台幣，你認為多少才合理？他對台灣的產業發展有很多想法」。

謝金河強調，最令人敬佩的是，李前總統的閱讀，「他看過的書放在書架上的什麼位子？他都知道！有一次，他要送給日本代表一本書，要總管李武男在第幾層書架，第幾本書？這個功夫真的很厲害！」。

謝金河表示，李先生在政治上的功過，留給後人來評斷，但他愛台灣的心無庸置疑，他認為，台灣二千三百萬人自己決定自己的命運。「這些年，台灣在追求民主化的道路上努力不懈，李先生也是奠基者之一。在我的心目中，李前總統是守護台灣的另一座護國神山！」。

謝金河 台積電 半導體

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