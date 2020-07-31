譜瑞上半年財報優於預期 股價直攻漲停

高速傳輸晶片廠譜瑞-KY（4966）第二季財報優於市場預期，單季獲利大賺一個股本，並創下歷史新高，今日股價開高走高，盤中亮燈漲停，股價來到1,275元，再次改寫歷史新高。

譜瑞法說會公布第二季財報，單季及上半年獲利雙雙創下歷史新高，法人預估全年有機會挑戰近4個股本。譜瑞預估第三季合併營收美金1.35至1.49億元，季成長11%至22.6%，合併毛利率為41.5%至44.5%，合併營業費用為美金2,600至2,700萬元。

譜瑞表示，疫情帶起居家辦公對筆電及平板需求不減，預期第三季客戶端拉貨需求暢旺，上游晶圓產能吃緊，也間接使得客戶端提前拉貨，市場需求不減反增。另外，PCIe Gen 4時序重整晶片PS8925已量產，主要客戶以企業伺服器系統用戶為主，預期隨著PCIe Gen 4滲透率不斷提升，譜瑞營收比重可望持續成長。