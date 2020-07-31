緯創舉辦智慧運輸系統數位轉型座談會

為凝聚共識並加速我國自駕車智慧應用服務之發展與運用，緯創資通（3231）受內政部委託，辦理高精地圖於自駕車資通訊系統整合研發實證工作，攜手國立成功大學及興創知能（股）公司，於今（31）日假中央聯合辦公大樓內政部共同舉辦智慧空間系列-「實現智慧運輸系統數位轉型」座談會，並邀請相關產官學研代表，超過上百名自駕車及測繪技術相關領域專家學者與會。

內政部政務次長花敬群於開幕致詞表示，內政部為配合行政院5+2新興重點政策，積極推動無人載具實證上路，執行高精地圖、資訊整合平臺與智慧運輸相關計畫，期望透過本座談會凝聚我國各界共識，加快自駕車智慧應用服務推動。

緯創智能執行長沈慶堯表示，數據應用結合人工智慧與5G於垂直市場之創新技術服務為產業發展首要議題，緯創將結合集團布局多年的車載設備、AIoT與通訊技術，並與相關領域專業團隊攜手合作，期盼能為未來智慧應用服務整合發展提供關鍵技術，搭配實質落地之業務，促進緯創數位轉型成功，帶動新興智慧交通、智慧製造、5G、大數據市場之拓展。

近年來，各項感測器與演算技術進步，使自駕車車體的感知能力大幅提升，隨著5G所帶來的低延遲與高頻寬等通訊水準，未來自駕車商機無限。而自駕系統要能順利導航運行，除了智慧型運輸系統（Intelligent Transportation System , ITS）之外，還需整合高精度圖資平台，處理判斷地理空間之即時「人車路」動態資訊，才能確保用路人之安全無虞。

「無人載具科技創新實驗條例」已於107年11月於立法院三讀通過，同年12月總統令公布條例以來，行政院也將其列為5+2新興重點政策，各部會積極分工，提供完善測試環境，以利自駕車科技、服務與營運模式的體驗與展示。緯創資通偕同集團旗下緯謙科技參與內政部計畫專案，自108年開始執行高精地圖於自駕車系統整合實證工作計畫迄今，計畫團隊已開發出自動辨識高精地圖場域之變異物件AI工具，可將已辨識物件納入高精地圖更新方法，同時該變異物件辨識工具將部署至自動駕駛資訊整合系統內，持續完備國內自駕車服務供應平台。

緯創集團具備豐沛之技術能量，除可提供各種科技產品與關鍵零組件設計與生產製造，對於未來自駕應用研發、人工智慧影像辨識、不同領域自駕感測裝置代工，甚至軟硬體系統整合與海外技術輸出銷售，皆有豐富資源可作為相關解決方案的完整支持。

本次座談會將探討智慧駕駛關鍵技術及其數據應用發展，會中並將進一步展示緯創資通在政府的支持下所開發之自駕車資訊整合平台相關功能。希冀透過本座談會相互交流，廣納各界對自駕車智慧應用服務之實務經驗與智慧運輸系統數位化之前瞻建議，使其作為未來智慧應用服務整合發展與落實數位空間資訊應用之重要參考，讓智慧運輸系統更加聰穎且更具人性，藉此達成產官學研各界合作共識之目標。