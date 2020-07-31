美科技四大巨頭獲利暴衝 這檔科技股ETF溢價飆3%

FAANG五巨頭的臉書、亞馬遜、蘋果、字母財報超出市場預期，激勵布局尖牙股指數的統一FANG+（00757）再度湧現追漲買盤，盤中溢價一度逾3%！統一投信提醒投資人，留意買「貴」的追價風險。

媒體報導，F、A、A、G最新公布財報全面擊敗市場預測，臉書近一季EPS達1.8美元，優於預期1.39元；蘋果2.58美元，優於預測的2.02元；字母（Google母公司）10.13美元，優於預期8.03元；亞馬遜10.3美元，更大幅擊敗預測的1.38元。

也因為四巨頭表現突出，盤後股價強勢，如蘋果一度飛漲6%，投資尖牙股的統一FANG+也快速吸引目光，早盤就湧現明顯溢價，後溢價最高飆破3%，使盤中股價漲幅也擴大到2.3%，最高34.36元，直逼歷史最高35.19元。

統一投信表示，尖牙股未來獲利能力仍在美股中數一數二，根據彭博最新的獲利預測，未來12個月美股指標指數獲利預估成長率中，標普500指數估成長7%，那斯達克100指數20%，尖牙股指數成長39%。投資人可長線釣大魚，但留意短期追價風險。