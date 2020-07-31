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慧榮科技第2季財報亮眼成長45% 看下半年將先下後上

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

全球最大的記憶體控制IC大廠慧榮科技公布今年第2季財報，其中，營收1.36億美元，較第1季成長3%，與去年同期相比大幅成長45%，毛利率50%。稅後淨利2,860萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證(ADS)盈餘0.81美元(約新台幣24元)。該公司表示，與去年同期相較，第2季三大產品線成長強勁，SSD控制晶片營收成長15%，eMMC/UFS巨幅成長140%，SSD解決方案也巨幅成長145%。

慧榮科技總經理苟嘉章表示，很開心第二季我們最新款PCIe Gen 4 SSD控制晶片獲得五家NAND大廠採用。同時，UFS控制晶片也新增一家NAND大廠客戶；另外，為中國最大互聯網公司提供的SSD解決方案，也有多個新案正在進行中，預計明年開始出貨。第2季最大的成長動能來自UFS控制晶片營收，Client SSD控制晶片成長有所停滯，因應全球在家工作趨勢需求，主要客戶暫時將NAND Flash庫存轉移至大型資料中心。

苟嘉章接著也指出，三個產業趨勢將有利於我們的營收成長，首先，SSD在PC市場的採用率持續攀升，更多新世代3D NAND的推出將帶動NAND Flash單位成本下降，加速更多新款PC採用SSD來取代傳統硬碟，預期今年我們SSD控制晶片營收成長率將高於PC市場的成長率。

第二個有利於我們成長的產業趨勢是UFS已逐漸取代eMMC在智慧型手機上的應用，所以儘管全球手機出貨量受到疫情影響，但我們的UFS控制晶片營收仍有亮眼表現，預計隨著明年手機市場的回溫，將會加速成長。

另外有利於我們成長趨勢是與Open Channel技術成熟相關，採用我們企業級SSD控制晶片的Open Channel SSD解決方案，明顯為中國最大互聯網的資料中心提升了儲存效能，也增加更多未來合作契機。

展望未來，苟嘉章表示，預期第三季會因行動市場庫存調節而影響營收，但第4季將回復成長，我們三大主力產品線全年營收將成長。預估第3季營收將介於1.4億至1.2億美元之間，較第2季減少12%至17%，毛利率介於48%至50%之間。預估全年度營收將介於5億800萬至5億2,100萬美元之間，較2019年成長13%-16%，毛利率介於47.5%至49.5%之間。

營收 SSD 控制晶片 NAND

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慧榮科技三大產品線動能強 上季營收年增45%

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晶圓跌價持續擴大 第3季NAND Flas市況加速轉弱

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