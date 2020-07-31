光寶Q2財報亮眼股漲逾7% 法人：股價正便宜

光寶科（2301）今年第二季財報繳出「三率三升」佳績，法人看好光寶在雲端運算、5G、AIoT 需求穩定成長，加上持續控管營業費用及導入更多自動化設備改善工廠效率下，預估未來可望持續創造類似的亮眼表現，且光寶本益比偏低，讓法人直呼「股價正便宜！」，並喊進光寶，帶動今（31）日早盤大漲逾7%，最高來到49.7元，短線挑戰50元大關。

光寶科第二季受惠於電源管理與光電產品應用於雲端運算、5G、AIoT、筆電與遊戲產品相關市場大幅成長，帶動單季每股盈餘（EPS）來到1.48 元，且單季、上半年財報「三率三升」，淨利率、毛利率、營益率皆寫下歷史新高紀錄。

光寶第二季毛利率與營益率分別為19.4%、8.7%，季增4.9個百分點和6.4個百分點，主因全球產能調配得宜、產品組合優化及營運效率提升，帶動稅後純益來到34.5億元，季增119%、年增44%，每股盈餘為1.48元。

光寶上半年毛利率與營益率分別為17.3%、5.9%，年增2.8個百分點和1.8個百分點，帶動上半年稅後純益來到50.2億元、年增30%，每股盈餘為2.16元。

對此，國內法人出示最新報告，認為光寶第二季財報表現優於預期，看好公司在雲端運算、5G、AIoT 需求穩定成長，加上持續控管營業費用及導入更多自動化設備改善工廠效率下，預估未來可望持續創造類似的亮眼表現。

法人重申「買進評等」，目標價維持 55 元不變。建議投資人聚焦光寶核心業務改善，其堪稱良好標的，光寶雖然為大型股，但股價僅不到10倍 2020年預估本益比，且股利殖利率達 8.8%。

展望第三季，光寶看好電源管理與光電產品持續於雲端運算、5G、AIoT及遊戲產品等相關應用需求穩定成長，核心事業營運表現持續提升。