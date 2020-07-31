快訊

李登輝「奠定了美台夥伴關係」 AIT台北辦公室降半旗哀悼

高雄妙齡女當街遇刺濺血 女兇嫌凌晨到案

光寶Q2財報亮眼股漲逾7% 法人：股價正便宜

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

光寶科（2301）今年第二季財報繳出「三率三升」佳績，法人看好光寶在雲端運算、5G、AIoT 需求穩定成長，加上持續控管營業費用及導入更多自動化設備改善工廠效率下，預估未來可望持續創造類似的亮眼表現，且光寶本益比偏低，讓法人直呼「股價正便宜！」，並喊進光寶，帶動今（31）日早盤大漲逾7%，最高來到49.7元，短線挑戰50元大關。

光寶科第二季受惠於電源管理與光電產品應用於雲端運算、5G、AIoT、筆電與遊戲產品相關市場大幅成長，帶動單季每股盈餘（EPS）來到1.48 元，且單季、上半年財報「三率三升」，淨利率、毛利率、營益率皆寫下歷史新高紀錄。

光寶第二季毛利率與營益率分別為19.4%、8.7%，季增4.9個百分點和6.4個百分點，主因全球產能調配得宜、產品組合優化及營運效率提升，帶動稅後純益來到34.5億元，季增119%、年增44%，每股盈餘為1.48元。

光寶上半年毛利率與營益率分別為17.3%、5.9%，年增2.8個百分點和1.8個百分點，帶動上半年稅後純益來到50.2億元、年增30%，每股盈餘為2.16元。

對此，國內法人出示最新報告，認為光寶第二季財報表現優於預期，看好公司在雲端運算、5G、AIoT 需求穩定成長，加上持續控管營業費用及導入更多自動化設備改善工廠效率下，預估未來可望持續創造類似的亮眼表現。

法人重申「買進評等」，目標價維持 55 元不變。建議投資人聚焦光寶核心業務改善，其堪稱良好標的，光寶雖然為大型股，但股價僅不到10倍 2020年預估本益比，且股利殖利率達 8.8%。

展望第三季，光寶看好電源管理與光電產品持續於雲端運算、5G、AIoT及遊戲產品等相關應用需求穩定成長，核心事業營運表現持續提升。

光寶科 雲端運算

延伸閱讀

友達價值轉型 整合產業鏈

光寶科新團隊戰略…減法變加法

光寶科Q2三率三升 獲利寫新猷

世代交替 宋明峰接光寶科董座

相關新聞

緯創賣廠、和碩投資小鴻海 看懂台商口中「蘋果的矛盾」

紅色供應鏈，真的將取代台灣供應鏈嗎？一場台商口中的「蘋果的矛盾」，正在如何改變產業格局？

世代交替 宋明峰接光寶科董座

光寶集團啟動世代交替第一步，集團旗艦光寶科正式啟動交棒，宋恭源卸下董事長一職，由獨子、光寶科董事宋明峰接棒，昨天董事會推...

高通、華為和解 聯發科警戒

高通於美國時間29日宣布，已與華為簽署一項長期專利授權合約，將在本季獲得18億美元的追補款。分析師認為，這意味高通與華為...

慧榮科技三大產品線動能強 上季營收年增45%

慧榮科技（NasdaqGS: SIMO） 公布2020年第二季財報，營收1億3681萬美元，較第一季成長3%，與去年同期...

友達價值轉型 整合產業鏈

友達（2409）董事長彭双浪昨（30）日強調，友達集團近年來推動價值轉型的腳步，新冠肺炎疫情干擾，在面板市況復甦之際，友...

美律、日月光合攻電聲市場

電聲元件大廠美律昨（30）日董事會決議，將與日月光集團旗下轉投資公司環鴻科技在台合資成立美鴻電子，合資公司主要業務為電器...

中科大徵才 釋出700職缺

中部科學園區管理局攜手台中市勞工局，將於明（1）日舉辦中科廠商聯合徵才活動，包括台積電、矽品、友達、和大等20家大廠參與...

光寶科新團隊戰略…減法變加法

光寶集團董事長宋恭源培養獨子宋明峰多年，先後在光寶科各單位磨練，包括機構核心能力事業群、肩負光寶轉型的智能生活與應用事業...

光寶科傳承 宋恭源獨子接董座

光寶集團啟動世代交替，經營團隊全面年輕化，集團內最重要的企業光寶科技昨（30）日宣布，董事長宋恭源退休交棒，由其獨子、光...

三星攻印度 搶復甦商機

印度手機市場先前受新冠肺炎衝擊，導致當地買氣滑落，6月因解封後的買氣爆發，呈現反彈態勢，以三星最積極衝刺。市調機構統計，...

華新科砸72億 高雄擴廠

經濟部加工出口區管理處昨（30）日召開入區投資審查會，核准通過三家投資案，總投資額逾85億元；包含區內被動元件大廠華新科...

經濟解析／英特爾委外大餅 除了台積電還有誰能接？

英特爾坦承7奈米製程將延後半年，且不排除委外代工的可能，台經院研究員暨產業顧問劉佩真分析有兩大因素，讓英特爾不得不把卡關...

熱門新聞

行庫高層捲入遠航案 第一金董座廖燦昌請辭獲准

經濟解析／英特爾委外大餅 除了台積電還有誰能接？

光寶科啟動接班 宋恭源退休、宋明峰接董座

遠航案燒到他！廖燦昌曾因涉弊案去職 手腕好受藍綠喜愛

政院拍板！電子支付跨機構 可買外幣、轉帳悠遊卡

合庫集體違法放貸張綱維 三人高升公股行庫高層

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。