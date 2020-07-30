意外奪冠 華為第2季成為全球智慧手機龍頭

不畏美中貿易戰、新冠肺炎疫情延燒，市調機構統計，華為第2季智慧手機出貨5,580萬支，雖然年減5%，但首度贏過多年來穩居龍頭廠三星的5,370萬支，躍居全球智慧手機出貨冠軍。

華為消費者事業執行長余承東在2016年的世界行動通訊通訊大會（MWC）曾發下豪語，華為智慧手機要在兩年內躍居全球第2，5年內挑戰龍頭寶座。去年美中貿易戰開打，市場認為恐拖慢華為成為全球手機龍頭霸業的進程，孰料發生新冠肺炎，讓華為在此動盪時刻，順利達成目標。

市調機構Canalys今（30）日公布，華為第2季在全球智慧手機出貨領先其他業者，三星排名第2，年減3成。Canalys分析師Ben Stanton表示，這是一年前很少有人能預測到的驚人結果，如果不是因為COVID-19，就不會發生。華為充分利用中國的經濟復甦，提振其智慧手機業務；三星在中國的市占率不到1％，而且其核心市場包括巴西、印度、美國及歐洲等，因疫情嚴重，仍未完全解封，衝擊其出貨量。