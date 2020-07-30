美律攜手日月光 搶攻電聲市場

電聲元件大廠美律（2439）今（30）日董事會決議，將與日月光集團旗下子公司環鴻科技在台合資成立新公司美鴻電子，未來合資公司主要業務為電器及視聽電子產品製造暨應用服務，全力鎖定音訊相關設備商機，藉此雙強聯手衝刺電聲市場。

美律表示，公司與日月光集團合作的主要原因，是為了進行產品微小化與價值鏈的整合，縮短從品牌客戶、系統廠商、模組廠商、與音訊晶片商之間的價值網絡，期盼藉此強化市場競爭力。

根據公告指出，美鴻電子註冊資本額為新台幣3.9億元；其中，美律出資1.98億元，並預計分二階段注資，總計持股51%，而環鴻則持股49%，本投資案則必須經過投審會同意後才會生效。

美律為全球電聲元件大廠，也是蘋果聲學元件的主要供應商，近年來為持續壯大市場版圖，不斷與其他業者進行合作，今年2月已宣布和晶片商英飛凌簽署合作協議，將自身的微機電麥克風（MEMS）及英飛凌晶片進行整合。

不只與晶片商合作，日前美律也公告與陸系代工廠立訊共同赴越南投資設廠，藉此全面搶食蘋果訂單，而此刻又與日月光集團旗下子公司合作，顯示該公司相當積極拉攏盟軍，期盼壯大市場版圖。