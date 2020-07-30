快訊

「第一家庭」包袱壓力大 李登輝祖代父職30多年深愛家人

人生舞台謝幕！前總統李登輝病逝北榮 享耆壽98歲

美律攜手日月光 搶攻電聲市場

經濟日報 / 記者陳昱翔／即時報導

電聲元件大廠美律（2439）今（30）日董事會決議，將與日月光集團旗下子公司環鴻科技在台合資成立新公司美鴻電子，未來合資公司主要業務為電器及視聽電子產品製造暨應用服務，全力鎖定音訊相關設備商機，藉此雙強聯手衝刺電聲市場。

美律表示，公司與日月光集團合作的主要原因，是為了進行產品微小化與價值鏈的整合，縮短從品牌客戶、系統廠商、模組廠商、與音訊晶片商之間的價值網絡，期盼藉此強化市場競爭力。

根據公告指出，美鴻電子註冊資本額為新台幣3.9億元；其中，美律出資1.98億元，並預計分二階段注資，總計持股51%，而環鴻則持股49%，本投資案則必須經過投審會同意後才會生效。

美律為全球電聲元件大廠，也是蘋果聲學元件的主要供應商，近年來為持續壯大市場版圖，不斷與其他業者進行合作，今年2月已宣布和晶片商英飛凌簽署合作協議，將自身的微機電麥克風（MEMS）及英飛凌晶片進行整合。

不只與晶片商合作，日前美律也公告與陸系代工廠立訊共同赴越南投資設廠，藉此全面搶食蘋果訂單，而此刻又與日月光集團旗下子公司合作，顯示該公司相當積極拉攏盟軍，期盼壯大市場版圖。

美律 日月光 蘋果

延伸閱讀

日月光子公司攜美律 設立美鴻電子攻音訊模組

外資看好後市日月光帶頭 封測股補漲

華通、美律 四檔強強滾

「郭台銘們」的夢魘！被迫在蘋果辦公室「指腹為婚」立訊董座剖析敵我優勢

相關新聞

超微調高財測 台積好兆頭

晶片大廠超微（AMD）28日公布強勁的財測數字，原因是遠距工作趨勢，帶動資料中心業者與PC製造商對晶片的需求，凸顯超微正...

iPhone大陸銷量 Q2增2.2倍

最新第三方市場研究報告顯示，蘋果公司是第2季中國大陸成長最快的智慧手機製造商，靠平價手機iPhone SE、暢銷機款iP...

經濟解析／英特爾委外大餅 除了台積電還有誰能接？

英特爾坦承7奈米製程將延後半年，且不排除委外代工的可能，台經院研究員暨產業顧問劉佩真分析有兩大因素，讓英特爾不得不把卡關...

英特爾挫敗就是台積電利多？ 最懂鴻海分析師：別低估老美的決心！

台積電（2330）與英特爾的最新動態，主導了過去兩天的台股走勢，激勵台積電股價迭創歷史新高，台股也一度衝上13000點大關。

世界首款！微星推出搭載Mini LED的創作者筆電

電競大廠微星（2377）搶攻創作者筆電市場，今（30）日宣布全球首款搭載Mini LED面板的Creator 17正式推出，搭載最新第10代Intel Core i7 處理器與GeForce RTX SUPER 系列獨立顯示卡，瞄準數位內容創作者族群。

力成除息 早盤走堅填息率約33.3%

記憶體封測廠力成今天除息交易，配發現金股利每股4.5元，開盤參考價99元，早盤最高來到100.5元，漲1.51%，填息率約33.3%，持續邁向填息之路。

躋身全球前十大市值之後，台積電上攻的兩大變數？

市值一度衝上12兆元、近日帶領台股創下新高點的台積電，在三星、英特爾挑戰製程都慘敗之後，被認為在十年內技術上無對手。那麼，還有誰能影響它營收上攻？本週帶你看清楚衝擊台積電的兩大變數。

超微Q3展望超預期 帶旺板卡廠

美商超微（AMD）財報表現佳，第3季展望超出分析師預期，由於AMD在電腦領域的處理器維持競爭力，加上顯示卡在中低階市場也...

聯發科延攬前美商務部官員 擔任重量級說客

根據彭博資訊與路透取得的聲明草稿，聯發科已延攬美國前商務部官員威爾森（Patrick Wilson）擔任遊說大將，盼藉此...

對岸滲透率逾四成 5G iPhone「不能遲到」壓力大

儘管市場對蘋果能否如期發表、開賣5G iPhone眾說紛紜，在中國大陸這個全球最大的手機市場，到6月5G手機滲透率已逾四...

AMD彎道超車英特爾 奪話語權

英特爾中央處理器（CPU）7奈米先進製程，遲遲無法達到既定出貨目標，反觀對手AMD靠著台積電7奈米先進製程技術，頻頻推出...

財經觀點／資安點線面 企業要學的三堂課

當資安問題一波波來襲，台灣企業、政府機構得花多少時間、成本抓駭客、重建系統？企業經營者可借鏡近來資安事件，學到資安「點線...

熱門新聞

200元三倍券買600元商品被拒 大媽兇全聯店員：不是三倍嗎？

孫大千：民進黨硬搞三倍券 為反對而反對的笑話

動滋券消費店家竟有「卡拉OK茶坊」 網驚：進去動滋動滋？

抽中了嗎？動滋券、藝Fun券、客庄旅遊、農遊券 怎麼領哪裏花看過來

行庫高層捲入遠航案 第一金董座廖燦昌請辭獲准

振興券哪有放大三倍？吳蕚洋：看不到的5個地方何只三倍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。