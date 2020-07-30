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紅色供應鏈崛起？李詩欽：陸消費電子確實很強 難排除

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

電電公會理事長李詩欽今（30）日表示，中國大陸在消費性電子產品領域，確實很強，因為大陸市場很大，台灣持續遭遇來自大陸的競爭，而且很難排除，這也是我們目前最擔心的紅色供應鏈項目。

電電公會與機械公會今天舉行「設備暨製造數位轉型」簽約策略結盟儀式，李詩欽在儀式會後接受訪問時，作出以上表示。

針對緯創賣昆山廠給立訊，又投資立訊，雙方結盟，紅色供應鏈是否崛起？李詩欽表示，每一個企業的決策都有它考量的重點，包括財務面的考量，以及策略面的考量，若是從財務操作，投資損益的角度來看，他沒辦法給太多批評。

若是從公司策略的角度看，他說，ICT產業通常區分三個部分，一是消費性電子產品，二是商用電子產品，三是企業端產品，大陸在消費電子產品的實力確實強，因為他們的市場很大，我們持續遭遇他們的競爭，這點很難排除。我們目前擔心紅色供應鏈的項目，主要是在消費性電子產品的層面。

至於在商用電子產品部分，他說，這牽涉到與客戶的長期合作關係，以及商用產品未來發展，這兩項台灣掌握的很好。特別在商用筆電，商用伺服器，台灣站在相對穩定位階。

至於企業端產品，他說，這比較像是大的基礎設施，這牽涉到的不只是硬體，還包括解決方案，服務，能不能與政府政策配合，在這個層次，就不是企業對企業的競爭，而是國家對國家的競爭了。

李詩欽 紅色供應鏈 立訊

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