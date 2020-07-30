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經濟部加工處核准 華新科投資72億元高雄園區擴廠

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

經濟部加工出口區管理處召開入區投資審查會，核准通過三家投資案，總投資額逾85億元；包含區內被動元件大廠華新科技股份有限公司投資72億元於高雄園區擴廠，以及二家企業投資13億元。

加工處表示，被動元件大廠華新科技為因應未來產量需求暢旺，斥資向關係企業華東科技購買高雄園區部分廠區及增購設備，擴充高階積層陶瓷電容（MLCC）產能，擴增之產線預計明、後年陸續加入生產。

另外審查通過的二家廠商，一家為台商回台投資案，投資人運用其海外關係企業30多年在傢俱木業界經驗，切入床墊產業利基市場，結合台灣在數位科技及醫療科技方面的優勢，透過智慧感應器的導入，開發針對中老年族群或有特殊健康需求使用的智慧健康床墊，主打睡眠監測、健康預警、緩解疲勞、智能助眠、智能止鼾等功能，主銷歐美市場。

該不具名投資人回台投資選擇落腳屏東園區作為新生產據點，期藉由加工區優質投資環境及保稅優勢，深耕台灣、立足國際。

另一家投資者維可立穩科技股份有限公司，從事無塵室、潔淨室、冷凍庫隔間板材規劃、設計、生產、施工，產品通過綠建材標章、CNS12514防火認證，節能環保，廣泛運用於光電、半導體、生技、醫療、食品等產業；總公司及規劃設計部門將遷入台中軟體園區擴大營運。

華新科 科技股

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