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經濟解析／英特爾委外大餅 除了台積電還有誰能接？

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
英特爾7奈米製程落後原定時程，落後台積電的差距可能持續擴大。 路透
英特爾7奈米製程落後原定時程，落後台積電的差距可能持續擴大。 路透

英特爾坦承7奈米製程將延後半年，且不排除委外代工的可能，台經院研究員暨產業顧問劉佩真分析有兩大因素，讓英特爾不得不把卡關的新品訂單委外製造，且放眼全球，能接下英特爾委外大餅的廠商，除了台積電（2330），恐怕也很難再找到更適合的廠商了。

劉佩真表示，英特爾在製程上的落後，給了競爭對手竄起的機會，在英特爾製程還不順暢時，超微已經透過採用台積電7奈米製程的產品追了上來，如果英特爾7奈米製程新品不委外，將有兩個可能的影響，是英特爾不得不重視的委外代工的關鍵。

劉佩真指出，面對超微的競爭，如果新品持續卡關，新品落後超微的差距恐將加大，且造成市占率進一步的流失；台積電是目前全球唯一量產6奈米的業者，在7奈米及7奈米加強版、5奈米訂單滿載的情況下，預計年底量產的6奈米製程，可以成為初期承接英特爾7奈米委外訂單的主力。

劉佩真強調，台積電的先進製程獨步全球，具有全球唯一的稀少性優勢，這一點是其他競爭對手難望其項背的地方，除非英特爾7奈米製程新品不委外，否則不選台積電，恐怕也難再找到更合適的業者來代工。

至於市場上曾認為，台積電先進製程包括7奈米、7奈米加強版、5奈米產能滿載下，恐怕難再接下英特爾的代工訂單；另外，也有分析師表示，英特爾的競爭對手也在台積電下單，恐也不樂見台積電接英特爾的代工訂單。

劉佩真則是表示，台積電可以6奈米製程來為英特爾代工，在產能上不是問題；至於客戶的排擠效應上，她強調，台積電是專業晶圓代工，向來是公正的對待客戶，在設計圖上也不會外流，競爭對手不同意接單的情況並不成立。

劉佩真強調，若台積電真能承接英特爾及超微兩大CPU的代工訂單，對台積電來說也是一個重要的里程碑，尤其是創辦人張忠謀曾以「700磅的大猩猩」來形容英特爾的強大，但現在卻可以先進的製程技術超車英特爾，且贏得訂單，對台積電來說，是很大的勝利。

台積電 英特爾 奈米

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