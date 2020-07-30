致茂董座：Q3傳統旺季需求還不錯 Q4不確定因素較多

致茂（2360）今（30）日召開法人說明會，董事長黃欽明提到，半導體檢測特別是受到HPC高速運算需求的高可靠、SLT系統測試需求持續強勁。

黃欽明也說，其次3D感測元件所需之VCSEL / ToF測試設備持續成長，用於臉部辨識相關需求。

光纖通訊檢測設備，黃欽明說，5G時代帶動光通訊需求，這類需求強度仍持續，致茂也持續投入相關研發，自行研發或配合客戶前瞻研發，希望隨著客戶產品商品化業績更多展現出來。

黃欽明也提到，致茂量測及自動化檢測設備將於下半年推出新一代電力電子檢測設備，進一步提升高功率及功能性 之檢測能力。

他提到，這系列佈局聚焦於綠能科技相關之檢測設備，包含電動車相關零組件、電池模塊與模組、智慧電網及5G / 伺服器等相關產業之電力電子測試需求，希望下半年到明年在全球市場帶來更多業績。

展望下半年，黃欽明說，第3季傳統旺季看來還不錯，至於第4季則是不確定因素較多，「現在不只疫情......有人說外面在大海嘯、美國大選、美中科技戰等」，不過致茂也希望隨著高科技產業居家辦公需求的IT檢測、伺服器應用等較不受疫情影響。