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中華電信：5G將成為提升業務新引擎

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

中華電信（2412）今（30）日舉行線上法說，董事長謝繼茂表示，6月30日推出5G服務，可望成為提升業務的新引擎，中華電信將針對個人跟企業用戶提供更多元加值服務，也對於5G成長動能抱持樂觀態度，預估開台一年內用戶數可望達100萬規模。

中華電信公布，2020年第2季合併營收為478.1億元，較2019年同期減少4.6%；歸屬於母公司業主之淨利為85.7億元，較去年持平；每股盈餘1.1元。

謝繼茂表示，中華電信6月30日推出5G服務，相信5G將成為提升業務的新引擎，將為個人及企業用戶提供更多元的加值服務，對5G的成長動能抱持樂觀，預計用戶數於開台一年內可達100萬規模。

此外，謝繼茂表示，中華電信核心業務在第2季持續有亮眼表現，截至6月底，300Mbps以上固網寬頻客戶數較去年同期成長81.4%，家用Wi-Fi客戶數較去年同期成長120%。MOD亦持續站穩領導地位，成為台灣最大影音平台。

謝繼茂表示，全球新冠肺炎疫情不斷發展，我們會盡其所能確保員工、客戶及業務夥伴的健康及安全，除了持續關注疫情變化，我們將善用核心優勢帶領公司因應疫情衝擊及總體經濟挑戰。我們有信心以強健的資產負債表及領先的市場地位為股東持續創造價值。

中華電信 5G

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