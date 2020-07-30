訊連FaceMe AI臉部辨識引擎 獲日本Bitkey採用

AI臉部辨識技術領導廠商訊連（5203）今（30）日宣布，旗下FaceMe AI臉部辨識引擎獲日本Bitkey公司(ビットキー社)採用，整合至Bitkey打造的「Bitkey platform」刷臉門禁解決決方案，可提供身分辨識、認證及特定區域進出管理等多樣化應用。該方案可應用於智慧住宅、智慧門禁等多種場域。

Bitkey為2018年成立之日本新創公司，提供多樣化之智慧門鎖解決方案，可建置於智慧居家、智慧住宅、智慧門禁等多樣化場景。全新的「Bitkey platform」係針對智慧建築設計之解決方案，可透過非接觸性的臉部辨識進行身分認證及門禁。首個安裝案例為位於東京江東區的住宅大樓之智慧門鎖，居民可透過臉部辨識進行開鎖，省卻使用門禁卡、鑰匙的不便。

「於新一代的智慧住宅中，採用物聯網技術的門禁及保全系統是不可或缺的一環，而其中臉部辨識是此類建置最廣為應用的技術。」訊連科技黃肇雄執行長表示：「透過FaceMe 的臉部辨識技術，Bitkey開發的Bitkey platform可大幅提升智慧門禁的便利性及安全性。」

「Bitkey platform」的臉部辨識技術係採用訊連科技開發之FaceMe AI臉部辨識引擎。FaceMe 可支援多種IoT/AIoT物聯網技術及平台，包含多種處理器(如:支援OpenVino 之Intel 處理器、ARM處理器)、AI視覺運算晶片(如: Intel Moviduis)及IoT平台(如: nvidia Jetson)。

此外，FaceMe 可支援Windows/Linux/Android/iOS等多種作業系統。以IoT/AIoT物聯網應用來說，FaceMe 可運行於輕量化、低功耗之物聯網平台，可協助開發者快速於現行解決方案中導入臉部辨識功能。