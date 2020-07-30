聯發科推超低攻耗收發器 首批客戶產品開發中
IC 設計大廠聯發科（2454）今（30）日宣布，將首度推出800GbE（雙埠 400GbE）MACsec Retimer PHY 收發器，可滿足資料中心和5G基礎建設應用，首批客戶產品已在開發中。
聯發科指出，該系列晶片是基於公司 SerDes 技術所研發的標準產品，整合安全、高速資料傳輸以及高精度時間戳記功能，適用於線卡或核心交換器，為新一代的伺服器、交換器和路由器，建構超大頻寬、超高速率以及超高安全的解決方案。
聯發科引用產業報告預估，資料中心對速度超過40GbE以上的需求，將在今年底出現強勁成長，2024年出貨量將占總市場的25%以上。
資深副總經理暨智慧設備事業群總經理游人傑表示，本次為聯發科首度推出800GbE MACsec PHY收發器，整合業界推出的56G PAM4 SerDes技術，可滿足下一代網路基礎設施在高頻寬、超低功耗及安全性日益增長的需求。
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