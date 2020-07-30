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遠傳出席TAICS標準論壇 分享車聯網5G前瞻應用

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

「2020 TAICS標準論壇」今（30）日登場，串聯電信、晶片、資通訊設備等業者，交流探討「5G車聯網標準化與應用」，提供產業界最前瞻的標準發展動態與應用，長期深耕車聯網的遠傳電信（4904）受邀參與盛會。遠傳企業暨國際事業群協理張文津以「車聯網-5G的前瞻應用」分享5G時代車聯網與智慧交通應用趨勢，以及「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）於智慧交通的具體應用。

遠傳今天於「2020 TAICS標準論壇」展出透過AI影像辨識技術的「智慧交管」應用，可偵測違規變換車道、違規臨時停車等情形，降低事故發生率，甚至能辨識贓車車牌，提升整體城市安全。

遠傳展示另一項應用為「智慧停車」，可協助用路人快速找查車位，達到緩解交通壅塞、降低怠速空汙等成效。遠傳已於全台共設置上萬個「地磁偵測器」，透過遠傳「Parking GO」Line官方帳號查詢，目前會員超過7.9萬人，查詢服務超過300萬人次，已是全台最大的路邊停車即時資訊服務系統。

遠傳2018年即成立台灣第一個車聯網國家隊「5G先鋒隊」，領先業界布局車聯網產業生態鏈，積極攜手策略夥伴推動跨產業、跨領域合作，長期深耕成果豐碩，除了交管、停車等應用場域，遠傳與台灣智慧駕駛共同研發的5G自駕巴士，已於5月底在台北市信義路深夜時段測試運行，最快9月開放民眾試乘體驗。

遠傳電信 車聯網 5G

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