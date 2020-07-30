全球首發 微星推出搭載Mini LED創作者筆電
微星正式推出全球首款搭載Mini LED面板的Creator 17！Creator 17獨步全球將突破性的Mini LED技術運用在創作者筆電，搭載最新第10代Intel Core i7 處理器與GeForce RTX SUPER 系列獨立顯示卡，Creator 17是一款為數位內容創作而生的強大性能筆電，不僅提供近乎真實的鮮豔畫面呈現，更帶來跨世代極致效能。
Creator 17 搭載最新的Mini LED面板，能帶來極致出色的視覺體驗，HDR模式下提供最高1000 NITS 超高亮度能讓黑與白更加鮮明。搭配微星獨家 True Color 色彩校正技術與CalMAN專業色彩認證，提供最準確且真實的視覺呈現。同時，支援100% DCI-P3廣色域的4K超高畫質，可達到Delta E<2的極度準確數值。不論是創作或娛樂，你都能擁有鮮明出色的視覺享受。
Creator 17搭載Mini LED面板，是全球第一款經過VESA 認證，符合DisplayHDR 1000最高等級的筆電，能呈現宛若真實所見的畫面，讓你的創作展現出最精確的色彩與對比。領先市場的1000 NITS 超高亮度，搭配240個區域的局部調光控制技術，能讓白色更明亮、黑色更濃郁，完美呈現畫面的所有細節。
搭載Mini LED螢幕Creator 17，支援100% DCI-P3廣色域，能帶來最精準的色彩呈現。尤其在電影、動畫產業，DCI-P3是好萊塢影視產業所採用色彩顯示標準，能幫助創作者產製出最接近真實、完整呈現材質紋理的影像與畫面。.
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