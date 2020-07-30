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瞄準資料中心商機 聯發科推超低攻耗收發器晶片

經濟日報 / 記者張家瑋／台北即時報導

IC設計聯發科（2454）跨入資料中心與5G基礎建設，推出800GbE（雙埠400GbE）MACsec retimer PHY收發器MT3729系列產品，聯發科表示，該系列產品的解決方案可滿足目前應用所需的高速且超低功耗資料傳輸以及嚴格的安全性需求，目前科MT3729系列產品現已上市，首批客戶的產品已在開發中。

聯發科資深副總經理暨智慧設備事業群總經理游人傑表示，聯發科首次推出的800GbE MACsec PHY收發器MT3729系列產品，整合業界領先推出的56G PAM4 SerDes技術，可滿足下一代網路基礎設施在高頻寬、超低功耗及安全性日益增長的需求，該系列產品採用業界最先進的MACsec加密技術以實現通訊安全，並採用高精度的PTP時間戳記，以提高5G運營商在無線回程基礎設施的應用中所需的定時精度。

根據產業報告預估，資料中心對速度超過400GbE以上網路的需求將在2020年底出現強勁成長，到2024年出貨量將佔總市場的25%以上。MT3729系列產品整合了安全、高速資料傳輸以及高精度Class-C Precision Time Protocol(PTP)時間戳記功能，適合用於線卡或核心交換器，為新一代的伺服器、交換器和路由器建構超大頻寬、超高速率以及超高安全的解決方案。

聯發科 5G

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