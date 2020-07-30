世界首款！微星推出搭載Mini LED的創作者筆電

電競大廠微星（2377）搶攻創作者筆電市場，今（30）日宣布全球首款搭載Mini LED面板的Creator 17正式推出，搭載最新第10代Intel Core i7 處理器與GeForce RTX SUPER 系列獨立顯示卡，瞄準數位內容創作者族群。

Creator 17 搭載最新的Mini LED面板，能帶來極致出色的視覺體驗，HDR模式下提供最高1000 NITS 超高亮度能讓黑與白更加鮮明。搭配微星獨家 True Color 色彩校正技術與CalMAN專業色彩認證，提供最準確且真實的視覺呈現。同時，支援100% DCI-P3廣色域的4K超高畫質，可達到Delta E<2的極度準確數值。

Creator 17搭載Mini LED面板，是全球第一款經過VESA 認證，符合DisplayHDR 1000最高等級的筆電，能呈現宛若真實所見的畫面，讓你的創作展現出最精確的色彩與對比。領先市場的1000 NITS 超高亮度，搭配240個區域的局部調光控制技術，能讓白色更明亮、黑色更濃郁，完美呈現畫面的所有細節。

搭載Mini LED螢幕Creator 17，支援100% DCI-P3廣色域，能帶來最精準的色彩呈現。尤其在電影、動畫產業，DCI-P3是好萊塢影視產業所採用色彩顯示標準，能幫助創作者產製出最接近真實、完整呈現材質紋理的影像與畫面。

微星表示，下一世代的面板將採用更為簡易的自體發光二極體。簡單來說，相較於前一世代的面板的背光模組，Mini LED的設計使它的背光模組更為輕薄及陣列化，能讓發光勻稱且強度更高。Creator 17搭載IPS-Level面板，利用了mini LED背光技術優點，使面板更為輕薄，並同時增強了面板的發光效率，使電力能更有效率的運用。

此外，為了提升影像品質，特別是在HDR方面，局部調光將會是關鍵。Creator 17支援多達240區的全陣列LED背光及局部調光技術，並能調整影像部分區域的亮度，藉由控制每一像素上的亮暗來創造鮮明的對比，甚至能自動化調整影像中移動的物件，呈現鮮明出色的視覺。

微星同步推出Creator 15創作者筆電，搭載最新第10代Intel Core i7 處理器與GeForce RTX SUPER 系列獨立顯示卡。最大容量99.9 Whr電池。全新Creator 系列創作者筆電將於即日起陸續上市。