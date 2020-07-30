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躋身全球前十大市值之後，台積電上攻的兩大變數？

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
台積電創辦人張忠謀。圖／聯合報系資料照片
台積電創辦人張忠謀。圖／聯合報系資料照片

市值一度衝上12兆元、近日帶領台股創下新高點的台積電，在三星、英特爾挑戰製程都慘敗之後，被認為在十年內技術上無對手。那麼，還有誰能影響它營收上攻？本週帶你看清楚衝擊台積電的兩大變數。

已躋身全球前十大市值俱樂部的台積電，股價能否繼續飆高，首先得看第一大因素，就是智慧型手機的需求。

以台積電第二季財報來看，智慧型手機的營收占比約47％、是最大來源。偏偏受疫情影響，全球手機市場走弱，也令人為台積電的營收動能捏把冷汗。

IDC台灣副總監嚴蘭欣指出，今年疫情帶來了全球龐大的失業潮，消費自然緊縮。即便是對抗疫情最成功的台灣，目前手機銷售也比往年差，顯然民眾即便有了三倍券，也不會把買最新款手機當作首要花錢考量，更不要說那些還在和疫情苦苦對抗的歐美各國了。

因此，目前看2020年全球智慧型手機的全年出貨，將比前一年下滑11.9%，至年底預估為12億支。

工研院產科國際所分析師呂珮如的看法則更悲觀。她指出，本來之前是推估全球手機出貨量將比去年下滑一成左右，但是看到近期多國疫情二度爆發，消費有可能繼續緊縮，已下修成全年下滑15%。

疫苗何時問世？將比智慧型手機功能，還要影響消費者的購買意願！

有沒有辦法回溫？她認為，疫苗何時研發問世？恐怕比新手機功能多強，更能左右消費者的選擇。

好在，相對其他品牌，iPhone的銷售仍是最不受疫情影響的，在中國市場表現尤其好。根據調查機構CounterPoint最新研究，今年4～6月，iPhone的銷量在中國竟不減反增，比去年同期成長了三成二！是各品牌中的成長冠軍。

主要原因是前一代iPhone 11大降價引發爆買。因此即便當時中國深陷疫情，蘋果門市一度無法開張，買氣依然不減。

嚴蘭欣指出，iPhone在許多消費者心中，本來就是比較保值的品牌，這從二手機行情價比他牌好就可看出。因此購買前一代iPhone的民眾不少，是讓蘋果銷售至今相對穩健的主因。

台積電獲利新動能，先看iPhone 12的5奈米製程訂單

至於iPhone 11主要是採用台積電7奈米製程晶片，根據台積電第二季法說財報，7奈米是目前各製程中，對營收貢獻最高的產品，因此台積電近期營收獲利皆亮眼，並非僥倖：第二季營收3107億元新台幣，較去年同期增加28.9%；單季每股盈餘則為4.66元、年增81%。

但是接下來，能否在疫情仍未控制的大環境下，繼續成長，還要看台積電的獲利新動能，也就是5奈米製程的訂單而定。這其中，台積電以5奈米為蘋果打造的5G新機：iPhone 12，在下半年問世時，能否拉出新一波銷售人氣？就相當重要。

嚴蘭欣指出，5G手機確實是今年全球手機唯一的成長亮點，比起去年成長高達千倍，預計到今年底將銷售2億支。但主因是基期低，去年很多地區根本還沒有5G。除此之外，以各地區銷售量來看，目前全球第一大5G手機市場是中國。蘋果要推5G新機，關鍵戰場仍是中國。

也因此，下半年中國5G手機市場動態，就是關注焦點。據業內人士指出，由於今年疫情後中國內需弱，各家大陸手機品牌商，為了刺激需求，有可能祭出史上最犀利的一波手機削價戰，目前傳出甚至會有超殺的人民幣千元、約合新台幣4000元出頭的5G機種來應戰。

台積電與蘋果愈綁愈緊，但你必須注意這兩大變數！

不過，呂珮如並不看好過分的殺價戰，她強調，畢竟會想買5G新機的人，本來就是對品質較在意的精英族群，不會考慮用一下就壞的廉價機種。但是今年，他們確實有可能因為荷包緊縮，從以往只偏好高階品牌機種，今年退而其次買中階機。

像是全球Android手機晶片陣營方面，高通、聯發科與華為海思都已注意到這趨勢，最近也往5G中階晶片在推，呂珮如預料下半年5G新機最主流的價格，會落在新台幣1萬2000元至1萬8000元左右。

而在同時間，蘋果也將推iPhone 12上市，勢將遭遇到價格戰考驗。這一回，中國的果粉還會忠實挺蘋果新機嗎？iPhone 12的定價策略漂不漂亮？是屆時觀察重點。目前，台積電的蘋果訂單超過營收兩成，而華為陣營則約占14％。

也就是，值得投資人觀察的兩大重點，首先是今年全球智慧型手機銷售疲弱、有可能因為疫情二度爆發更冷；第二，蘋果下半年主推的5G新機iPhone 12，將遇上陸廠史上最殺手機削價戰。這兩大因素都為台積電未來成長空間，投下變數。

而被稱為台股「護國神山」的台積電能否持續衝高，也將是台股能否在突破12682的30年天花板之後，持續刷新高點紀錄的關鍵。

可預見的是，因為美國祭出華為禁令，在少了華為訂單後，台積電的未來，和大客戶蘋果更牢牢綁在一起。蘋果能否持續不受疫情影響，尋出成長新方向？是關心台積電前景的台灣人，絕對不能忽視的重點。

（作者／林士蕙 本文出自2020.7.29《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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