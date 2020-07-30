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超微Q3展望超預期 帶旺板卡廠

經濟日報 / 記者蕭君暉╱台北報導

美商超微（AMD）財報表現佳，第3季展望超出分析師預期，由於AMD在電腦領域的處理器維持競爭力，加上顯示卡在中低階市場也搶得市占率，預期將帶動微星（2377）、技嘉、華擎、承啟與撼訊等板卡廠下半年旺季業績。

受惠AMD財報表現優於預期，微星、承啟、華擎與撼訊等板卡業者，昨（29）日股價應聲上漲，成為盤面多頭指標之一。

微星看好本季旺季營運，微星指出，下半年包含英特爾、超微與輝達都將推出新品，初估該公司至少10幾款筆電機種陸續上市，新品單價高，有助提升營收與產品毛利，相關產能也已準備好，樂觀看待第3季營收可望持續往上。

華擎看好下半年需求，因為英特爾與AMD都將推出新產品，加上疫情狀況逐漸紓解，包括歐洲美國東南亞中國大陸都逐漸重開，因此看旺下半年景氣。

華擎表示，顯示卡因為基期低，今年成長幅度較高。伺服器因為華擎做得不錯，加上產業是成長趨勢，今年伺服器成長力道也會比較高。

技嘉樂觀看待本季表現，因為第3季是傳統旺季，加上主機板與顯示卡新產品齊發，伺服器需求又向上，看好本季出貨表現。

微星 AMD 顯示卡

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