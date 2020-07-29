快訊

軍公教不調薪？人事總處今年只送一個建議案

不敵病魔！《屍速列車》女星胰臟癌病逝 享年46歲

明年CES採線上活動 台廠：參展效益不大

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

美國CES（消費電子展）明年改採線上舉辦，品牌廠指出，若少了實體展覽，就如同今年COMPUTEX（台北國際電腦展）一樣，參與線上活動意義不大，最終仍是要等主辦方參展費用出爐，才能評估具體效益，不然自行舉辦線上活動效益更大。

2021年CES改採線上模式，今年參展的廠商，包含宏碁（2353）、華碩（2357）、技嘉（2376）、微星（2377）皆表示，由於主辦單位訊息才剛公布，內部還在評估CES相關計畫，暫時沒有參加與否結論。

品牌廠指出，還是要看活動有無吸客作用，例如有些線上展覽主辦方還是會找來重量級科技廠商發表演說，就會吸引外界目光，但如果單純只是改成線上目錄，則意義不大，所以還是要等主辦方釋出更具體的細節才能決定參展與否。

技嘉表示，目前仍規劃當中，會選擇對品牌與產品較有利的方案；業內人士分析，雖然線上宣傳方法手法很多，但最終仍是要看CES主辦方線上參展收多少錢，有具體成本出來才能評估參展效益。

事實上，若明年CES只是單純改採線上展覽，多數參展廠商可能選擇退出，改採自家線上展覽，這點可從今年COMPUTEX 上看出端倪，重量級大廠多選擇自辦線上展覽。

技嘉今年就規劃一系列線上展覽活動，從伺服器、IOT到筆電，而華碩也是拉到7月才辦新電競手機發表會。至於宏碁，原本每年就有自辦全年新品發表會的傳統，看準國內疫情降溫，也舉辦實體記者會。

今年以來因為爆發新冠肺炎疫情，包含MWC展（世界行動通訊大會）取消，即將於9月份在德國柏林舉行的 IFA 展（消費性電子展），雖然主辦方目前表示仍會舉辦，但在三星宣布今年不參加實體展覽之下，若有更多廠商選擇退出，主辦方已保留全面停辦的選項。

CES 技嘉 電競手機

延伸閱讀

宏碁Chromebook 奪第2季泛歐市場冠軍

震撼！受疫情影響 明年CES展改採線上舉行

AMD法說展望優於預期 台積電、技嘉等受惠

疫情依然險峻 CTA確認CES 2021將全面改以線上內容呈現

相關新聞

工研院領頭培育年輕電力菁英 今頒出百萬獎學金

綠能相關應用領域蓬勃發展，帶動企業對電力電網人才需求大增。為了幫助國家培育下世代人才，工研院號召26家產學研成立「電網學...

路透：聯發科延攬前美商務部官員 擔任重量級遊說人士

路透報導，消息人士透露，一名美國商務部前官員已加入聯發科，成為該公司重要的遊說人士。目前正值聯發科尋求在華盛頓提高其影響...

台灣之星8月4日5G開台 預約5G半價進入倒數

國家通訊傳播委員會（NCC）宣布台灣之星及亞太電信取得5G特許執照，台灣五家電信業者中華電信、台灣大、遠傳、台灣之星、亞...

「郭台銘們」的夢魘！被迫在蘋果辦公室「指腹為婚」立訊董座剖析敵我優勢

「美中熱戰下，廠商順應局勢調整生產基地的變動已經開始，台商現在的策略，就是不去中國生產……，但這是來自蘋果的壓力，它要你去印度或東南亞設產能；至於賣給中國市場的產品，就交給立訊做。

震撼！受疫情影響 明年CES展改採線上舉行

新冠肺炎疫情持續延燒，全球三大消費性電子展—美國CES（消費電子展）官方組織宣布，出於對新冠肺炎疫情的擔憂，因此明年CE...

美國5G乾淨網路名單更新 台灣5家電信全入列

美國國務院日前公布「5G乾淨網路」清單，中華電信與遠傳率先入列。最新公布的更新名單已有台灣大、亞太電信、台灣之星，代表台...

張忠謀33年前創業被唱衰！這家「武林盟主」幫了他 讓台積飆新高

台積電（2330）股價連續兩天飆高，28日更一度衝上466.5元新天價，最大「助攻」就是美國半導體霸主英特爾上周透露7奈米製程卡關，且執行長史旺（Bob Swan）首次鬆口提到，公司考慮將部分產品委外生產。

SEMI：2024年全球半導體封裝材料市場將達208億美元

SEMI（國際半導體產業協會）與TechSearch International今（29）日共同發表全球半導體封裝材料市...

7奈米慘輸 英特爾開除首席工程師

英特爾7奈米製程將延後至少六個月，研發技術進度落後同業，公司因而開除首席工程師倫杜欽塔拉（Murthy Renduchi...

特斯拉擴增大陸產能 貿聯、和大可望受惠

外電報導，特斯拉在中國大陸上海進行新一波招募行動，在大陸生產據點引進設計師，為上海工廠招聘約1,000名工人。這次人才招...

軍備競賽失利 英特爾落難

一說到半導體龍頭，很多人到現在第一個想到的可能還是英特爾。但英特爾上周意外宣布，該公司的次世代晶片製程研發進度，可能延遲...

穩懋上半年大賺 迎最旺Q3

全球砷化鎵代工龍頭穩懋昨（28）日舉行法說會，公布第2季毛利率44.8%，創新高，每股純益3.94元，為歷年同期最佳，上...

熱門新聞

動滋券除了迪卡儂還有哪裡可用？合作店家清單竟還有特力屋、墊腳石

中獎率不到4%！ 14萬客庄券得主抽出 5時後等簡訊通知

客庄旅遊券抽獎／中獎率僅4％！14萬幸運兒有你嗎 來查消費10大問答

抽中了嗎？客庄旅遊券抽籤結果 怎麼領哪裏花看過來

客庄券逾358萬人登記中午抽籤 得獎將簡訊通知

中衛擴廠 口罩產能增二倍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。