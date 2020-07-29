明年CES採線上活動 台廠：參展效益不大

美國CES（消費電子展）明年改採線上舉辦，品牌廠指出，若少了實體展覽，就如同今年COMPUTEX（台北國際電腦展）一樣，參與線上活動意義不大，最終仍是要等主辦方參展費用出爐，才能評估具體效益，不然自行舉辦線上活動效益更大。

2021年CES改採線上模式，今年參展的廠商，包含宏碁（2353）、華碩（2357）、技嘉（2376）、微星（2377）皆表示，由於主辦單位訊息才剛公布，內部還在評估CES相關計畫，暫時沒有參加與否結論。

品牌廠指出，還是要看活動有無吸客作用，例如有些線上展覽主辦方還是會找來重量級科技廠商發表演說，就會吸引外界目光，但如果單純只是改成線上目錄，則意義不大，所以還是要等主辦方釋出更具體的細節才能決定參展與否。

技嘉表示，目前仍規劃當中，會選擇對品牌與產品較有利的方案；業內人士分析，雖然線上宣傳方法手法很多，但最終仍是要看CES主辦方線上參展收多少錢，有具體成本出來才能評估參展效益。

事實上，若明年CES只是單純改採線上展覽，多數參展廠商可能選擇退出，改採自家線上展覽，這點可從今年COMPUTEX 上看出端倪，重量級大廠多選擇自辦線上展覽。

技嘉今年就規劃一系列線上展覽活動，從伺服器、IOT到筆電，而華碩也是拉到7月才辦新電競手機發表會。至於宏碁，原本每年就有自辦全年新品發表會的傳統，看準國內疫情降溫，也舉辦實體記者會。

今年以來因為爆發新冠肺炎疫情，包含MWC展（世界行動通訊大會）取消，即將於9月份在德國柏林舉行的 IFA 展（消費性電子展），雖然主辦方目前表示仍會舉辦，但在三星宣布今年不參加實體展覽之下，若有更多廠商選擇退出，主辦方已保留全面停辦的選項。