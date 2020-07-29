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品牌廠攻Micro／Mini LED 2024年產值估42億美元

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

Micro/Mini LED被視為新一代顯示技術，今年（2020）因新冠肺炎疫情衝擊整體經濟，許多廠商為了扭轉頹勢紛紛投入該領域尋找下一波商機，更吸引三星、蘋果、Facebook、Google、LG、Sony等品牌大廠搶進，並帶動整體相關供應鏈跟進，預估2024年產值將達42億美元。

根據TrendForce旗下光電研究處觀察，目前Micro LED所面臨的技術瓶頸共區分六個面向，包括磊晶與晶片、轉移、全彩化、電源驅動、背板及檢測與修復技術；而Mini LED則是面臨打件良率過低，導致製造成本上升。因此TrendForce將藉由一年一度業界最盛大的Micro LED Forum 2020線上研討會，揭露目前各家廠商的技術進展與市場趨勢。

研討會邀請TrendForce旗下光電事業處研究副總儲于超，剖析自發光的Micro & Mini LED顯示器發展趨勢，以及目前所面臨的技術挑戰以及未來願景。進一步探討該技術分別在消費性顯示器、車用顯示器、大型商用顯示器等各種應用案例。

TrendForce分析師陳恕勛則是將在研討會中，分析Mini LED成本與供應鏈狀況。他指出，隨著蘋果即將推出Mini LED背光產品，將帶動Mini LED需求成長並刺激相關廠商擴大產能。然Mini LED背光的調光分區數以5至10倍的幅度成長，成本大幅提升，如何有效降低成本將成為現階段供應鏈的主要課題。會中將以市場前線觀點，解構該技術將如何步入商品化的挑戰。

LED 顯示器

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