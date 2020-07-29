宏碁Chromebook 奪第2季泛歐市場冠軍
根據IDC最新市調資料顯示，宏碁（2353）Chromebook稱霸泛歐市場，2020年第2季以31%市佔率領先群雄，成為市場第一；全球銷量更是年對年成長增47%，超越業界（均值45%）。
受新冠肺炎疫情影響，工作方式與教育型態出現轉變，導致全球各地改採遠端作業，整體筆電市場出貨大增，其中Chromebook市場銷售成長更為顯著。
全球教育市場以Chromebook作為主力產品，至今有許多國家將線上教學視為全新模式；宏碁長期致力研發並提供完整Chromebook產品線，產品更是配備抗菌觸控螢幕功能滿足消費者的期待。
宏碁2020上半年因應市場需求反應、全球強力出貨，在今年第2季交出亮眼成績，同時創下四年來最強勁出貨量，積極滿足商用及消費市場的多元需求。
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