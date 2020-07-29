宏碁Chromebook 奪第2季泛歐市場冠軍

「美中熱戰下，廠商順應局勢調整生產基地的變動已經開始，台商現在的策略，就是不去中國生產……，但這是來自蘋果的壓力，它要你去印度或東南亞設產能；至於賣給中國市場的產品，就交給立訊做。

2020-07-29 13:22