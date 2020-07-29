台郡：旺季營運逐季增 將量產5G的LCP天線
軟板廠商台郡（6269）財務長熊雅士今（29）日在電話法說會上提到，台郡整體下半年營運順利進入旺季量產，下半年將量產5G的LCP天線產品，整體看來下半年逐季成長，台郡看待第3季產值目標較第2季成長20%到30%。
面對分析師提問新切入LCP天線應用效益，熊雅士說，新技術持續帶來好的獲利回報，今年台郡新增LCP天線模組應用，對毛利結構有正面因素，有望在終端產品穿戴、平板與筆電率先導入。
台郡預期，今年第3季終端產品當中的手機仍占比六成、電腦相關平板筆電仍約三成以上，純粹手機方面，台郡配合新機量產時程延後約2-3周。
熊雅士也指出，台郡M-PI天線獲得客戶青睞，天線相關產品去年營收占比13-15%，至於今年計畫天線相關產品營收占比達到二成至三成之間。
展望下半年，熊雅士也說，第4季仍是手機量產的最高峰，至於台郡在非手機產品比重的穩步提升，是產品多元化布局，有助於台郡因應客戶在後疫情時代所需的NB與平板需求。
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