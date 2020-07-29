旺宏第2季每股獲利0.72元 優於上季及去年同期

記憶體大廠旺宏（2337）舉行線上法說會，並公布第2季財報，其中，第2季單季每股稅後純益為0.72元，優於去年及上季表現，旺宏總經理盧志遠表示，第2季價格有一些上漲，目前看來，第3季市況都還不錯，預期第3季記憶體價格審慎樂觀，相對第2季價格應以持平為主。

旺宏第2季營業毛利及營業毛利率分別為32.43億元及35%。營業毛利相較前一季增加10%，也較去年同期增加62%。第2季毛利率提升，主要是高單價產品出貨比重增加，且產品價格也有上漲，帶動第2季獲利及毛利率成長。

旺宏第2季稅前盈餘為14.00億元，相較前一季增加14%，也較去年同期增加225%。第2季所得稅費用0.71億元，第2季稅後純益為13.30億元，第2季單季基本每股盈餘為0.72元。相較前一季增加7%，也較去年同期增加414%。

對於5G對旺宏的影響，盧志遠表示，5G對旺宏是重要的，雖然現在營運比重不是那麼大，但是這個市場是不斷在成長的，所以，我們認為5G旺宏的未來營運是重要的，而目前全世界六大5G基地台廠商中，已有5家是旺宏客戶，未來仍持續看好5G商機。