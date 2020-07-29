快訊

高雄直播主之亂一審出爐 連千毅被判8年徒刑

雃博新冠治療用呼吸器獲許可 將出貨印度、東南亞

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

雃博（4106）7月24日經食藥署（TFDA）核發「雃博新型冠狀病毒（COVID-19）疫情緊急使用呼吸衰竭或呼吸功能不全患者之呼吸器」的專案製造許可，公司表示，此次通過食藥署專案製造許可，可望推動投入印度及東南亞各國的防疫，不過，實際出貨還要看接單狀況，最快估第4季出貨。

雃博於今年5月發表陽壓呼吸器搭配新型呼吸管路配件的整合方案，在醫院重症用呼吸器之外，提供輕、中度新冠肺炎患者另一呼吸治療方案。以現有符合美國FDA 510（k）醫材許可、CE歐洲合格認證、國內查驗登記的陽壓呼吸器（CPAP）產品為核心，搭組新型呼吸管路設計，包含非通氣面罩、高效能過濾細菌病毒的過濾器，來提供呼吸衰竭或呼吸功能不全患者的呼吸支持。

雃博表示，此產品已於第2季成功銷售至許多疫情嚴重地區。其中，南美洲疫情加速成長，情勢非常險峻，有許多客戶提出諮詢下單意向，雃博目前積極推動產品專案。另外，非FDA、CE廣泛應用的東南亞發展中地區，產品母國的取證能可有效地輔助國外客戶取得進口販售許可、提升出貨速度。

雃博表示，此次通過食藥署專案製造許可的「雃博新型冠狀病毒（COVID-19）疫情緊急使用呼吸衰竭或呼吸功能不全患者之呼吸器」，可望推動南美洲國家的出貨，並準備投入印度及東南亞各國的防疫，在全球恐迎來第二波疫情之際，公司已準備就緒協助全球防疫。

雃博 東南亞

延伸閱讀

吃阿勃勒果實治便秘恐傷肝 食藥署擬全面禁用

阿勃勒果實助腸胃蠕動？ 具肝毒性食藥署明年起禁用

矽谷巨頭投資Jio…各有盤算

印度採購飆風戰機 首批5架從法國飛往印度

相關新聞

震撼！受疫情影響 明年CES展改採線上舉行

新冠肺炎疫情持續延燒，全球三大消費性電子展—美國CES（消費電子展）官方組織宣布，出於對新冠肺炎疫情的擔憂，因此明年CE...

美國5G乾淨網路名單更新 台灣5家電信全入列

美國國務院日前公布「5G乾淨網路」清單，中華電信與遠傳率先入列。最新公布的更新名單已有台灣大、亞太電信、台灣之星，代表台...

「郭台銘們」的夢魘！被迫在蘋果辦公室「指腹為婚」立訊董座剖析敵我優勢

「美中熱戰下，廠商順應局勢調整生產基地的變動已經開始，台商現在的策略，就是不去中國生產……，但這是來自蘋果的壓力，它要你去印度或東南亞設產能；至於賣給中國市場的產品，就交給立訊做。

張忠謀33年前創業被唱衰！這家「武林盟主」幫了他 讓台積飆新高

台積電（2330）股價連續兩天飆高，28日更一度衝上466.5元新天價，最大「助攻」就是美國半導體霸主英特爾上周透露7奈米製程卡關，且執行長史旺（Bob Swan）首次鬆口提到，公司考慮將部分產品委外生產。

SEMI：2024年全球半導體封裝材料市場將達208億美元

SEMI（國際半導體產業協會）與TechSearch International今（29）日共同發表全球半導體封裝材料市...

7奈米慘輸 英特爾開除首席工程師

英特爾7奈米製程將延後至少六個月，研發技術進度落後同業，公司因而開除首席工程師倫杜欽塔拉（Murthy Renduchi...

特斯拉擴增大陸產能 貿聯、和大可望受惠

外電報導，特斯拉在中國大陸上海進行新一波招募行動，在大陸生產據點引進設計師，為上海工廠招聘約1,000名工人。這次人才招...

軍備競賽失利 英特爾落難

一說到半導體龍頭，很多人到現在第一個想到的可能還是英特爾。但英特爾上周意外宣布，該公司的次世代晶片製程研發進度，可能延遲...

穩懋上半年大賺 迎最旺Q3

全球砷化鎵代工龍頭穩懋昨（28）日舉行法說會，公布第2季毛利率44.8%，創新高，每股純益3.94元，為歷年同期最佳，上...

台廠砷化鎵製程領先 不怕紅色鏈

近期以立訊為首的紅色供應鏈快速崛起，對鴻海等台廠形成威脅，砷化鎵目前是目前少數還未被「染紅」的產業。穩懋總管理服務處總經...

被動元件降價潮 擴大

被動元件又傳降價，繼積層陶瓷電容（MLCC）報價大幅調降之後，市場傳出，因上一季拉貨動能強勁，本季雖是傳統旺季，但原本停...

被動元件兩大集團突圍 豐富產品線

面對產業動態瞬息萬變，價格走勢如同雲霄飛車，國內被動元件兩大集團國巨、華新科均透過併購或換股投資的方式，豐富產品多元性，...

熱門新聞

動滋券抽籤複雜遭轟「廢活動」 網細看驚見「126」又成邊緣人

動滋券除了迪卡儂還有哪裡可用？合作店家清單竟還有特力屋、墊腳石

抽中了嗎？客庄旅遊券抽籤結果 怎麼領哪裏花看過來

客庄旅遊券抽獎／中獎率僅4％！14萬幸運兒有你嗎 來查消費10大問答

中獎率不到4%！ 14萬客庄券得主抽出 5時後等簡訊通知

要求增資五年了都不理會 這三家公司被金管會撤照

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。