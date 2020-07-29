雃博新冠治療用呼吸器獲許可 將出貨印度、東南亞

雃博（4106）7月24日經食藥署（TFDA）核發「雃博新型冠狀病毒（COVID-19）疫情緊急使用呼吸衰竭或呼吸功能不全患者之呼吸器」的專案製造許可，公司表示，此次通過食藥署專案製造許可，可望推動投入印度及東南亞各國的防疫，不過，實際出貨還要看接單狀況，最快估第4季出貨。

雃博於今年5月發表陽壓呼吸器搭配新型呼吸管路配件的整合方案，在醫院重症用呼吸器之外，提供輕、中度新冠肺炎患者另一呼吸治療方案。以現有符合美國FDA 510（k）醫材許可、CE歐洲合格認證、國內查驗登記的陽壓呼吸器（CPAP）產品為核心，搭組新型呼吸管路設計，包含非通氣面罩、高效能過濾細菌病毒的過濾器，來提供呼吸衰竭或呼吸功能不全患者的呼吸支持。

雃博表示，此產品已於第2季成功銷售至許多疫情嚴重地區。其中，南美洲疫情加速成長，情勢非常險峻，有許多客戶提出諮詢下單意向，雃博目前積極推動產品專案。另外，非FDA、CE廣泛應用的東南亞發展中地區，產品母國的取證能可有效地輔助國外客戶取得進口販售許可、提升出貨速度。

雃博表示，此次通過食藥署專案製造許可的「雃博新型冠狀病毒（COVID-19）疫情緊急使用呼吸衰竭或呼吸功能不全患者之呼吸器」，可望推動南美洲國家的出貨，並準備投入印度及東南亞各國的防疫，在全球恐迎來第二波疫情之際，公司已準備就緒協助全球防疫。