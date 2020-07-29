台灣之星獲NCC核發5G特許執照 8月4日開台

台灣之星今（29）日獲得國家通訊傳播委員會（NCC）通過核發5G特許執照，完成了5G開台前的最後一哩路，並即刻宣佈於8月4日（二）正式開台。

台灣之星指出，開台後將會延續4G時代「最高CP值、服務好、專業佳」價值主張，在5G「X」時代中持續實踐三大一「好」理念，並以更開放的態度持續攜手跨領域合作夥伴深化多元5G應用，持續提供消費者不同以往的全新體驗、滿足潛在需求。

此外，自獲得建設許可後積極展開網路建設，預計開台時會完成全台熱點涵蓋率達50%，包括455個精華商圈、百貨商辦、各縣市熱點之涵蓋，今年底達高密集人口區域涵蓋率80%、2021年六都市區人口涵蓋率90%之網路建設目標。

台灣之星總經理賴弦五表示，從4G開台至今，台灣之星這六年來紮紮實實的走穩每一步，成為台灣電信市場上不可或缺的關鍵制衡角色，8月4日台灣之星的5G即將正式啟航，我們不只會延續最初的那份信念及初衷，更會強化網路建設、推出更多元的資費產品、結盟更多跨界夥伴，並擴大實虛通路聯營與e化服務的範疇。

有鑑於5G開台初期基站建設、網路品質及支援終端等可能尚未完善，台灣之星體貼消費者，於七月初推出限時「預約5G半價」，月租699元即可享5G不限速上網吃到飽，甫推出便挾帶三大電信月租費半價的磅礴氣勢掀起熱烈討論。

隨著5G特許執照正式核發，限時「預約5G半價」也將進入倒數，即刻起到台灣之星官方網站預約登記，在台灣之星5G開台後即可憑簡訊通知至網路門市或全台實體門市，單辦門號享新申辦/攜碼申辦5G不限速上網吃到飽，月租費只要三大電信半價月租699元，再享網外/市話加碼送250分鐘。