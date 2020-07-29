50多年來首見！2021 CES將採線上舉辦

全球新冠肺炎持續延燒，已影響到明年的大型展覽，每年開春的科技大展美國消費性電子展（CES），主辦單位消費性科技協會（CTA）已宣布，2021年CES將首度在線上舉辦，期待2022年能再回到賭城共聚。

CES自1967年開始舉辦，迄今已舉辦超過50屆，今年初正好在新冠肺炎爆發前順利舉行，2021 年 CES 原訂 1 月初舉行，但因美國疫情依然嚴峻，CTA 執行長 Gary Shapiro 表示，全球對 COVID-19 傳播日益關注與擔憂下，想在 2021 年 1 月初於拉斯維加斯安全召集成千上萬人與會並洽談生意是不可能的。

因此CES 2021 將轉變成全數位平台，主軸實體活動原封不動搬至數位平台，希望協助參展廠商與現有或新參觀者聯繫互動。CTA 在官網宣布，將提供與過去實體 CES 大致相同的三大主軸活動：主題演講和大會活動產品展示與會面及交流。

今年因為疫情，包括世界行動通訊大會（MWC）、Google I/O、蘋果 WWDC 全球開發者大會、遊戲開發者大會（GDC）等，各大型展覽幾乎都改成線上舉辦或停辦。