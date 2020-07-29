震撼！受疫情影響 明年CES展改採線上舉行

新冠肺炎疫情持續延燒，全球三大消費性電子展—美國CES（消費電子展）官方組織宣布，出於對新冠肺炎疫情的擔憂，因此明年CES展將採用線上舉辦。

CES官方組織消費者技術協會（CTA）表示，隨著全球對新冠肺炎疫情傳染關注日益增加，因此不可能在2021年1月於美國拉斯維加斯舉辦超過萬人的展覽，決定採用線上方式舉行。

CTA首席執行官Gary Shapiro 指出，現在做出這個決定，是為了讓拉斯維加斯的公司及合作夥伴有時間提前制訂應對計畫，且預期到明年1月不會讓人們有感到安全並經過測試的疫苗誕生。

Gary Shapiro表示，2022年計畫是在美國拉斯維加斯舉辦線上與現場混合活動，並從2021年線上展覽的基礎上開始學習。

CES是美國最大消費性電子展，與西班牙巴賽隆納的MWC展（世界行動通訊大會）、德國柏林的IFA展（國際消費電子展）並列為全球三大消費性電子展。

儘管蘋果多年未參與CES，但包含智慧手機大廠三星、華為，及LG、Sony等科技大廠仍視CES為每年重點展覽項目，展出包含手機、電視等最新科技。

在台廠方面，也視CES為上半年重點行銷項目，由於MWC展主要著重於手機、網路通訊，因此筆電相關廠商如華碩（2357）、微星（2377）、技嘉（2376）等，選擇把戰場放在CES，每年上半年新品皆在其發表。

隨著CES官方宣布明年展覽將調整為線上舉辦，也打亂明年廠商行銷計畫，勢必得重新調整產品發佈時間表；今年因新冠肺炎疫情，在國際交通受阻及疫情擔憂下，已讓全球最大專業電腦展COMPUTEX（台北國際電腦展）改為線上舉辦，打亂廠商下半年行銷計畫。