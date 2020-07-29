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台廠5G CPE小量出貨5G FWA規模商用寄望明年

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

美國商務部旗下工業暨安全局(Bureau of Industry and Security；BIS)不斷擴大管制華為使用美國技術的範圍，愈來愈多國家審慎評估採用華為5G設備的風險，帶動諾基亞(Nokia)、愛立信(Ericsson)獲得更多訂單，同時增添台灣網通廠商機；DIGITIMES Research認為，部分台廠已開始小量出貨支援固定無線接入(Fixed Wireless Access；FWA)的用戶端設備(Customer Premise Equipment；CPE)給歐系電信商，但受新冠肺炎衝擊，5G FWA規模商用預估仍要到2021年。

DIGITIMES Research分析師黃雅芝指出，部分台廠自今年第2季和第3季初開始小量出貨支援固定無線接入(FWA)的用戶端設備(CPE)予歐系電信商；但受新冠肺炎疫情衝擊，5G FWA規模商用預估仍要等到2021年。

DIGITIMES Research表示，FWA是以無線(wireless)傳輸方式傳送訊號於基地台和另一固定端點之間，優勢為省去固網建設和維護成本，但早期搭配LTE或WiMAX使用的體驗不佳且費用高昂，僅位居郊區無固網選擇的消費者才採用。儘管如此，採用5G頻段的FWA有望提升網速，扭轉消費者的負面觀感。

中東為商用5G FWA最積極的地區之一，但覆蓋範圍小，推動目標為在國際舞台上展現科技實力。芬蘭也積極於推展5G FWA，主要目的則是全面升級網路傳輸品質。

已商用5G FWA的電信商目前多採用華為和中興的5G室內路由器，安裝相對簡易且功能陽春。相較而言，採用毫米波的Verizon則需另提供室外和室內接收器以維持訊號穩定，室內路由器還另配備亞馬遜(Amazon)智慧語音助理Alexa。諾基亞則推出App，協助用戶尋找5G基地台方位，以正確擺放5G閘道器。

DIGITIMES Research整理台廠支援5G FWA用戶端設備(CPE)出貨進度，智易(3596)在今年上半年出貨略較去年下半年微幅增長，預估明年才有明顯出貨規模；啟碁今年上半年出貨美系客戶，每月1萬台以下；合勤力拼今年第3季出貨北歐客戶，出貨量可達每月千台級別；亞旭今年第3季初出貨歐洲客戶，出貨量每月約2,000~3,000台。

5G 諾基亞 華為

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