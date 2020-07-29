電視、監視器Q3需求旺 穎台展望樂觀

興櫃導光板廠穎台（6775）今年第二季新冠肺炎疫情衝擊，業績降溫，不過隨著第三季電視品牌廠啟動拉貨，表現可望向上。法人表示，穎台6月開始湧現電視及顯示器急單，第三季產能接近滿載、需求無虞，整體展望審慎樂觀，仍需留意歐美疫情動向。

穎台四年前黯然下市，今年捲土重來，累計上半年營收13.72億元，年減9.53%，5月重登興櫃市場，每股參考認購價為26元，興櫃後股價曾來到95.4元高點，但近期股價相對走弱，在71元附近游走，今（29）日開紅上攻，盤中最高曾漲至72.8元。

法人表示，穎台4、5月受疫情影響營收，現在客戶希望把之前沒出的貨補起來，需求急、下單量也較大，帶動稼動率6月起逐步向上，目前以電視、顯示器需求較佳，整體需求大於供給，未來兩、三個月內稼動率接近滿載，訂單能見度至少看到9月，產品價格趨穩，加上原物料價格低，對降低成本也有助益，毛利率可望逐季提升。

穎台經過整頓，積極擴大產品線，並逐步降低電視產品營收占比，相較過去營收百分之百來自電視，現在電視營收占比約占五到六成。穎台在研發部分，投入手機背板、照明、車載、Mini LED等新品，穎台表示，Mini LED新品發展超前進度，本預期明年較多新案，近期已陸續接到蠻多新案，最快明年帶來營收貢獻；手機背板進度比預期慢，照明穩定，車載持續有專案導入。