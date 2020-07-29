AMD法說展望優於預期 台積電、技嘉等受惠
AMD在今（29）日凌晨召開第2季法說會，在當季業績表現、本季展望上，均優於市場預期；台新投顧科技主管張益堅認為，AMD法說釋放的利多訊息，在於下半年持續看好伺服器、PC市場，包括台積電（2330）、技嘉（2376）等供應鏈業績將受惠。
AMD第2季營收為19.3億美元，季增8.2%、年增26.2%，高於原先公司預估值，毛利率為44%，每股盈餘（EPS）為0. 13美元，其中，Ryzen處理器產品線持續帶動業績年成長，然Radeon GPU銷售下滑；企業、嵌入式與半訂製部門營收為5.7億美元，季增62.4%、年減4.4%，強勁的年成長來自伺服器CPU銷售歷史高點，與遊戲機半訂製晶片開始拉貨。
展望第3季，AMD預估營收為25.5億美元，季增32.1%、年成長41.7%，季成長來自PC 、伺服器與遊戲機的相關晶片銷售，上修2020全年營收成長幅度至年成長32%，反映下半年持續看好PC與伺服器業務。
張益堅認為，英特爾與AMD對PC及伺服器今年下半年市場看法不同調，主要來自AMD的新品推出與市占率提升，考量英特爾製程技術受限，AMD預期將憑藉台積電先進製程優勢持續提升市占率，相關個股有望受惠，看好台積電、嘉澤、技嘉等營運。
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