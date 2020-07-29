智原設計服務稱霸成熟製程 受惠新基建長期商機
矽智財廠智原（3035）近期營運逐漸回溫，分析師指出，該公司長期受惠中國新基建商機，智能電網已量產且供應內容持續增加，下一個28nm製程也已開案，分析師看好該公司在成熟製程領域，具有領先優勢，中長線營運可望逐漸回升。
智原長期營運策略調整，2019 年營收開始踏上長期回升階梯；智原最大優勢在成熟製程，使用自有IP比重高，毛利率居同業之冠。隨著標準型產品逐漸往更先進製程推進，智原營運於2012年達巔峰後衰退，該公司自2017年起策略調整為聚焦生命周期長、毛利率高的利基型市場。
智原近五年超過200個 ASIC接案（Design win）大多數分佈在自動化應用（Automation）、智慧電錶（Smartmeter）、影音應用（Audio/Video）、數據通信（Datacom）、通訊（Communication）及 AIoT 六大應用。
分析師認為，對智原而言，這些應用的特質包括量產機會高、客戶黏著度高、產品生命周期長等，正是構成經常性量產收入的必要條件。聯電製程以成熟製程為主，代表產品為Smart Meter、POS、高解析度投影機、MFP、5G small cell 基地台、晶片、醫療、精準農業等；先進製程與Samsung合作，14nm製程，除了區塊鏈應用之外，積極佈建 SerDes 等相關IP，為大客戶轉先進製程提前部署。
智原量產成長主要來自新基建相關及利基型產品，今年上半年量產的應用以新基建相關及利基型產品的需求相對穩定，主要來自智慧電錶需求依舊強勁，其他應用包括AI人臉辨識、5G、PoS表現也不錯，市場預期，該公司今年下半年將有更多新應用陸續投入量產。
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