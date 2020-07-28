台積電太飆！外資大買台灣50反1 15.5萬張創紀錄

瑞信證券今（28）日翻多喊買台積電（2330），國內13大外資全面都唱多權王，但國際熱錢經過連日激情，今意外反手調節、賣超台積電1,947張，還同步大買元大台灣50反1（00632R）15.5萬張，創下歷史紀錄；從外資動態看，不難想像國際大咖已開始居高思危。

值得注意是，同樣是避險，外資卻持續賣超連動恐慌指數的富邦VIX，且今天賣超3.3萬張，不是小數字。熱錢避險為何挑台灣50反1、卻出脫VIX ETF，法人推測有三原因。

首先是這波強漲台股漲勢明顯領先，甚至美股跌、台股還能漲，最大因素是台積電太飆，包括今天一開盤，大盤就漲破400點，因此避險要有效率，要瞄準最強勢、風險最大的標的。

其次，從成分內容來說，外資若認為台積電太「衝」，元大台灣50反1追蹤台灣50指數的反向報酬，台灣50指數買台積電都買到快50%，連動度也不低。元大投信最新公告，元大台灣50結算出持有台積電的比重已達47%，台灣50反1就是規避權王風險的利器。

相較下，外資對連動大盤的國泰加權反1、富邦加權反1、及群益加權反1三檔反向ETF，興趣缺缺，近期進出都不大，當然規模量體也是原因，但過往不乏大盤巨震，外資狂掃台灣50反1和三檔加權反向ETF的狀況，這波熱錢明顯偏好買前者避險。

第三，外資大賣富邦VIX，關鍵在於其他投資人搶進VIX ETF，已經買到ETF大幅溢價。根據富邦投信官網，今天富邦VIX盤中溢價衝破6%，收盤後還有6.33%，與先前連日折價，顯見買盤又重新擁抱VIX ETF；外資當然先套利再說。

法人認為，從上述邏輯來看，也能發現外資這波避險和散戶想的不太一樣，當然也有不少散戶搶進台灣50反1，因此在外資大買的15.5萬張外，台灣50反1今天總量高達46.5萬張。