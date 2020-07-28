無懼紅色供應鏈 穩懋：大幅領先對手

隨著近期立訊為首的紅色供應鏈快速崛起，市場憂心台灣砷化鎵業者是否也會遭到陸系競爭對手衝擊。對此，穩懋總管理服務處總經理陳舜平回應，砷化鎵產業的所有製程以及技術，都需要時間去研發，絕非一時半刻可以趕上，而穩懋有信心能持續領先對手。

陳舜平指出，砷化鎵是資本密集、技術密集的產業，不僅不容易複製，而且即使競爭對手利用挖角手段，想要追趕上也不是容易的事情，目前穩懋無論是產能、製程都大幅領先競爭對手，因此沒有害怕的理由。

陳舜平信心滿滿指出，目前公司在業界中，也尚未獲得陸系競爭對手有在全球指標性品牌客戶獲得訂單的相關訊息，甚至競爭對手連5G功率放大器（PA）都無法量產，更不用說是追趕穩懋，因此外界無須擔憂。

由於5G傳輸速度飛快，PA因扮演將訊號放大的角色，直接影響用戶體驗，因此，高品質的PA對手機品牌廠而言相當重要，穩懋無論在良率、產能等方面均是產業領先者，有望順便搭上這波5G商機列車，挹注業績走升。

陳舜平強調，市場競爭無時無刻都存在，而穩懋的領先地位也是透過長時間不斷投入研發新進製程所得來，未來仍會持續努力，藉此鞏固市場地位，並持續擴大市佔率。