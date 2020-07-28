訊連攜手利凌 打造非接觸性智慧安防解決方案

訊連科技今（28）日宣布與智慧安防解決方案領導廠商利凌企業合作，於利凌之NAV人臉辨識主機中導入FaceMe AI臉部辨識引擎，打造集智慧安防、數據分析及即時示警之非接觸性智慧安控解決方案。

利凌(LILIN)為全球頂尖的IP 安全監控錄影產品製造商，提供IP網路攝影機、錄影主機及相關安防應用服務。透過與訊連的合作，利凌於旗下NAV人臉辨識主機中導入訊連開發的FaceMe AI臉部辨識引擎，提供用戶各式非接觸的智慧安防解決方案。

同時，在辦公室、工廠、住宅等場景中，即時確認進出人員身分及管控進出人員權限。而於零售、服務業，則可透過分析來客於特定活動、場域之即時情緒反應，進行資料分析及優化消費體驗。

全球新冠肺炎疫情尚未趨緩，訊連科技與利凌共同打造之解決方案，具備臉部辨識非接觸辨識之優勢，可取代傳統磁卡及輸入密碼，降低病毒透過接觸物體表面傳播的風險。

「智慧安防是近年AIoT應用的重要領域，而臉部辨識已成為智慧安防產業不可或缺的創新技術。」訊連科技黃肇雄執行長表示：「利凌為全球AIoT智慧安防的領導廠商，而訊連是國際頂尖臉部辨識開發商。透過本次合作，我們可將安全、可靠、高效的臉部辨識應用導入至各式智慧安防應用場景。」

「利凌企業深耕智慧安防產業多年，根據市場需求提供不同解決方案。此次非常榮幸與訊連科技合作，將FaceMe 整合至利凌之臉部辨識系統，精準應用於智慧零售、醫院工廠及其他工業場域。」利凌企業董事長許正忠表示：「未來利凌企業也將持續精益求精，為全球客戶帶來最優質的智慧安防解決方案。」