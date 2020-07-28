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2020上半年電視面板出貨量年減8.4% 京東方蟬聯冠軍

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

根據TrendForce顯示器研究處表示，2020年第2季中上旬電視面板價格轉跌，面板廠為了去化庫存及減緩跌價壓力，部分廠商透過調降稼動或將產能轉移至生產需求熱烈的IT面板。面對第2季下旬疫情放緩後的急單湧現，在面板廠一時無法完全滿足品牌的需求下，推升電視面板價格反轉向上。整體而言，上半年在產能挪移與疫情的影響下，電視面板出貨量僅達12,905萬片，年減8.4%。

TrendForce分析師陳巧慧指出，隨著疫情於5月開始逐漸穩定，在各國陸續解封及美國政府發放補助之際，品牌廠趁勢降價刺激買氣，由於電視面板庫存回補動能快速回升，使得第2季電視面板出貨量達6,479萬片，季成長微幅上升0.8%。

京東方(BOE）為搶食三星顯示器(SDC）退出LCD市場後釋出的顯示器訂單，第2季開始調整Gen8.5產品比重配置，加上電視面板往大尺寸策略不變，即便電視面板生產量較以往來的收斂，然京東方憑藉著龐大產能的優勢，仍能維持在電視面板出貨的榜首，出貨量達2,326萬片，年減14.6%。

華星光電(CSOT）為疫情期間最早復工的面板廠，第1季出貨量也因此創新高；第2季出貨量因擴大顯示器面板及超大尺寸85吋電視生產比重而有所下修，但由於其T6產能今年已達滿載，使上半年出貨量仍較去年同期上升8.3%，達2,130萬片，位居第二。

群創光電(INX) 雖在第1季受到後段模組因疫情嚴峻產能受阻，導致出貨處於低潮，但第2季受惠於宅經濟的需求激增帶動中小尺寸需求暢旺，讓上半年出貨量達2,034萬片，位居第三，年衰退則為7.2%。

惠科(HKC)上半年出貨量達1,393萬片，年增幅度99.8%，居眾面板廠之冠。除了滁州及綿陽廠Gen8.6持續放量帶動產能提升外，跳脫以往專注生產小尺寸的思維，也是讓其年成長表現突出的主要因素。

電視面板 疫情 顯示器

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