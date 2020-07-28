友達全球最高屏占比8K無邊框電視面板 獲三星採用

後疫情時代宅經濟當道，居家享受影音娛樂的時間大幅增加，電視的發展趨勢更加速朝向高解析、大尺寸及時尚設計發展。因應消費者對於影像畫質及感官體驗更高層次的追求，友達（2409）領先業界推出系列65至85吋8K無邊框超高屏占比電視面板，並攜手家電巨擘打入全球頂級家用市場，以屏占比接近百分之百的無邊際大螢幕，展現無與倫比的完美沉浸式視野。

友達不斷挑戰顯示技術的創新整合，以8K無邊框超高屏占比電視面板展現全方位領先實力，包括以8K（7680 x 4320）相當於16倍Full HD的極致精細畫質搭配QD量子點解決方案，一舉推升色彩飽和度至Rec. 2020 90%，精準寬闊的色域範圍、細膩的真實影像表現，將大尺寸8K電視面板的畫質優勢展現得淋漓盡致。輔以採用新一代特殊控光技術膜，讓觀賞角度不再受限，即便不在電視正前方觀看，仍可近距離感受均勻的色彩表現，畫面細節演繹絲絲入扣。

鑒於家用智慧電視已從節目播放，延伸到成為遊戲、電影等多媒體影音串流媒介，友達8K無邊框超高屏占比電視面板亦具備120Hz高刷新率，可滿足運動賽事及電玩遊戲等需求，展現流暢無殘影的高畫質動態影像。獨家的高穿透率畫素設計，可以較低的背光亮度達成原來同等的HDR高動態範圍需求，面板最高亮度達1200 nits，以精準的對比完美掌握明亮及暗態的細節層次，同時也符合國際對節能理念的潮流。

極窄邊框設計對於大尺寸面板的邊框強度及產品穩定度是一大考驗，友達挑戰框膠塗佈、玻璃切割及偏光片貼附精度等製程能力，透過最佳化整合設計，成功挑戰小於1毫米（mm）的最窄非顯示BM（Black Matrix）區極限，推出趨近百分之百全球最高屏占比的大尺寸電視面板，消除傳統電視黑色邊框的侷限，讓觀賞視野不受限，實現電視與牆面最小化間隙距離，營造與居家環境融為一體的無邊際視覺。電視之外，全平面無邊框技術亦可望應用於廣告看板，以不同形狀外觀巧妙融於環境背景中，讓設計兼具美感及實用性，未來可望導入各式智慧場域應用。