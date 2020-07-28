3,000億巨量！台積電漲勢收斂 台股強震噴量

台股今天在台積電（2330）早盤直攻漲停帶領下，短暫站上13,000點關卡再寫新高。不過晶圓雙雄台積電漲停鎖不住、聯電漲停打開，分別爆出逾15萬張、53萬張的巨量，衝擊台股盤中出現強震，振幅達450點，而量能也在午盤時衝破3,000億元，出現一根長黑棒。

美股三大指數同步收紅，台積電ADR 27日飆漲逾12%，收83.25美元，股價再創歷史新高。聯電ADR也勁揚，漲幅達15.87%。

受此激勵，台積電今天開高攻上漲停，罕見連續2天攻漲停，早盤來到466.5元，帶領台股早盤大漲逾440點，高點來到13,031.7點。不過，約9時30分後台積電獲利賣壓出籠，自漲停板打開下殺，漲幅快速收斂，也衝擊台股走勢，盤中由紅翻黑。

台股今攻破萬三，但正乖離已明顯偏高，早盤創高後隨即帶量下殺，成交量至12：30已近2,900億元，超過昨天單日成交金額2,523.99億元，今天將衝破3,000億元的巨量。

受晶圓雙雄漲幅收斂影響，聯發科盤中也跌逾5%，跌破700元，台積電大聯盟的設備族帆宣、家登，以及封測龍頭日月光也都下跌，成為今天台股盤中震盪的主震區。

法人指出，台股仍為正向格局，中長線依舊偏多，但因短線正乖離偏高，預估將出現震盪格局，建議投資人短期操作不宜追高。