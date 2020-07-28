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英特爾事件發酵 外資大買 台積電市值突破12兆

經濟日報 / 記者張家瑋／台北即時報導
法人指出，半導體先進製程競賽勝負已定，台積電可說贏家通吃局面。 路透
法人指出，半導體先進製程競賽勝負已定，台積電可說贏家通吃局面。 路透

英特爾（Intel）形同宣告在全球晶片製造敗給了台積電。路透
英特爾（Intel）形同宣告在全球晶片製造敗給了台積電。路透

英特爾委外生產效應持續發酵，晶圓龍頭台積電（2330）今（28）日股價再度上演噴出秀，盤中一度亮燈漲停，股價來到466.5元歷史新高，市值來到12兆元歷史新高，連續兩日外資法人大買2.1萬張，法人指出，半導體先進製程競賽勝負已定，台積電可說贏家通吃局面。

法人指出，無論未來英特爾是否選擇外包方式，台積電都將取得更多的處理器代工市場，英特爾競爭對手超微新一代Zen 4 處理器將於2021年導入台積電5奈米製程，相較之下，英特爾7奈米最快也要到2022至2023年才量產，在競爭差距拉大下，英特爾外包動作已箭在弦上。

即使英特爾不選擇外包，在製程差距與拉大下，超微將蠶食更多英特爾處理器市場份額。此外，自製處理器趨勢持續發酵，其中蘋果已發表自家ARM架構處理器，而陸系IC設計公司也積極推出X86／ARM 架構處理器應用於公部門電腦，台積電將囊括市場多數處理器代工訂單。

台積電 英特爾 處理器

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