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台積電先進製程水電夠嗎？ 南科管理局：供應無虞

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南科學園區台積電廠區。報系資料照
台南科學園區台積電廠區。報系資料照

台積電股價、市值雙創新高，台積電生產製程水電用量大，尤其5奈米、3奈米先進製程主要生產基地在台南科學園區、正如火如荼加快腳步布局，嘉南平原農業、民生工業用水量原本就大，許多民眾擔心相關基礎環境設施準備好了嗎？能夠應付台積電未來投資又不排擠地方與其他產業水電嗎？

對此南科管理局副局長蘇振綱表示，台積電與台南科學園區其他光電及半導體廠用電用水，依最近一次的通過的環差估計，最大用電299.5萬Kw（千瓦），目前用電負載約153萬Kw；最大用水32.5萬CMD(每日立方公尺，含再生水8.3萬CMD)，目前約用15.8萬CMD。

他強調，有關台積公司在南科園區現在與未來發展所需的用水用電，均已獲供水供電單位承諾供應在案，並完成環境影響評估，「南科園區絕對確保台積的水電供應無虞」。

水利署南區水資源局副局長鄒漢貴指出， 台積電主力生產基地台南科學園區，目前每天用水量約21萬5千噸，預估在115年將會到達最大用水需求量，每天約32萬5千噸 ，不過每天用水其中8點3萬噸需使用再生水。水資源局已經擬定完整的配合措施，規畫以曾文水庫及南化水庫儲水來供應，並設定缺水時期預備水源，可以應付台積電用水需求。

據稱，自來水公司有配合政府政策，架設專用管線，確保台積電供水安全；每日所需8點3萬噸再生水，台積電部分也接洽台南安平永康等地水源供應，不因產能增加而使供水開天窗，水資源部門也都「超前規畫」，不會因此排擠到其他方面的供水需求。

台積電 水資源

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