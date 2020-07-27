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獨／潘瑋柏秘娶最美空姐 感情始末曝光

AWS推互動影音服務 攻網紅直播商機

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

亞馬遜旗下公司 Amazon Web Services（AWS）宣布 Amazon Interactive Video Service互動影音服務（Amazon IVS）正式上線。這個全新的全受管服務讓客戶於網頁或是手機應用程式上進行直播時，只需短短幾分鐘就能輕鬆設定互動式影音串流。

Amazon IVS 使用了與世界上最受歡迎的直播串流平台之一 Twitch（2019 年有將近 100 億小時的影片觀看流量）相同的串流技術，用戶在直播時，影片從相機拍攝傳送到觀眾面前的時間延遲可以低於 3 秒，遠低於與當前線上串流影音普遍的 20 至 30 秒延遲。用戶可以透過自己的網站或手機應用程式，輕鬆地配置及串流直播影音，讓全球數百萬的觀眾同時觀看。有了 Amazon IVS 的軟體開發套件（SDK）及應用程式介面（API），客戶可以在自己的直播影音建立互動元素，例如虛擬聊天室、票選及問卷調查、主持問答環節及同步推廣元素。用戶無須為使用 Amazon IVS 額外付費或事前承諾付費，只需支付影像輸入 Amazon IVS 及輸出給觀眾的費用。

Amazon 串流影音

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