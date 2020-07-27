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環球晶加快布局碳化矽、氮化鎵 攜手交大成立研發中心

經濟日報 / 記者張家瑋／即時報導

半導體產業布局5G、電動車領域，搶人才越發激烈，環球晶（6488）宣布與國立交通大學合作，共同合作成立化合物半導體研究中心，攜手研發第三代半導體材料包含但不限於6吋至8吋碳化矽（SiC）和氮化鎵（GaN），期能快速建立台灣的化合物半導體產業鏈。

環球晶母公司中美矽晶榮譽董事長盧明光表示，碳化矽和氮化鎵是非常具有發展前景的半導體材料，在下一波產業5G、電動車.....高功率發電、高頻率的運用上是最關鍵的要素，目前世界各國都視碳化矽為國家戰略發展之原料及技術，台灣應該將第三代半導體之發展列為國家科技政策、全力發展。與國立交通大學成立化合物半導體研究中心，是一個強強結盟的重要起步。

國立交通大學代理校長陳信宏表示，在交大結合校友力量，協助推動尖端研究，期望5至10年能有3至5個領域達到世界第一的目標。

環球晶指出，相較於傳統的半導體矽材料，碳化矽和氮化鎵這類寬能隙元件具有優異的熱傳導率和高速切換能力，可減少運作損耗；出色的性能適合在高溫高電流環境下運作，可提供更高的功率和絕佳熱傳導；其散熱性能優越，且高飽和電流適用於快速充電，這些卓越的特性適用在 5G 通訊、快速充電與超高壓產品如電動車領域，深具市場潛力，被視為功率半導體元件的明日之星。

半導體

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