中華電信、遠傳 入列美國公布5G乾淨網路

美國國務院委託美國知名智庫戰略與國際研究中心（CSIS）評估電信設備供應，公布全球5G乾淨網路名單，台灣5G業者中華電信及遠傳入列。

不過目前台灣電信三雄中華電信、台灣大及遠傳都已經推出5G網路商業化服務，但此名單獨缺台灣大，也引發市場討論。據了解，AIT官員私下透漏，美國官方發給各電信業者一個乾淨網路的文件跟認證等等，應該是台灣大程序上還沒完成，所以尚未被列入。

今年4月29日美國國務院宣布，進入美國外交機構的5G網路流量都得是一個乾淨的網路。而美國定義乾淨網路就是端到端的網路通訊，都不使用不可信賴的IT廠商，例如中國大陸的華為及中興通訊。

美國國務院認為，5G乾淨網路跟途徑是最高安標準，可防止被不受信賴的高風險供應商破壞或受到操控，未來透過不乾淨的網路途逕將無法拜訪美國國務院系統，以確保關鍵數據跟網路不受到中國侵害。

根據美國國務院公布的5G乾淨網路營運商共有24家，台灣的電信業者中華電信、遠傳入列，此外，法國的Orange，印度的Jio，澳大利亞的Telstra，韓國的SK和KT，日本的NTT和英國的O2也都是5G乾淨網路營運商。

特別的是，目前台灣電信業者中華電信、台灣大及遠傳都已經推出5G服務，此名單卻獨缺台灣大，引發市場討論。

不過根據中華民國政府規定，台灣電信業者核心網路、基地台甚至是被動的天線都不能使用中國大陸製產品，目前中華電信5G設備使用愛立信及諾基亞，台灣大使用諾基亞，遠傳則使用愛立信，台灣之星選用諾基亞。

據了解，AIT官員私下透漏，美國官方發給各電信業者一個乾淨網路的文件跟認證等等，應該是台灣大程序上還沒完成，所以尚未被列入。