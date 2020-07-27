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張忠謀身價超過531億元 退休後每天增逾3000萬元
晶圓代工龍頭台積電（2330）今（27）日大象跳舞再創新高價，終場收在漲停價424.5元，市值突破11兆元大關，以創辦人張忠謀持有台積電逾12.5萬張股票換算，張忠謀身家已超過531億元，換算張忠謀自107年6月退休以來，光是台積電的持股，平均每日就增值逾3000萬元。
張忠謀在107年6月5日台積電股東會正式退休，當日台積電收盤價為229元，雖然交棒後台積電陸續遭遇機台中毒、光阻劑瑕疵導致晶圓報廢等事件，但後張忠謀時代的雙首長制度，董事長劉德音和總裁魏哲家處理公司危機得宜，也持續在先進製程上領先競爭對手，帶領台積電營運表現陸續創新高。
以今年來看，台積電不畏新冠肺炎疫情影響，上修資本支出，甚至推估全年營收可望成長逾兩成，優於先前預估的17到19%，營運前景極佳，再再推升股價、市值翻揚。
因此張忠謀即使交棒後，依然在台積電股價頻創天價之下，以握有的台積電持股推升個人身家不斷攀升，自退休後持有的台積電股票市值已增逾244.6億元，等於退休後手中的台積電持股平均每日增加逾3000萬元。
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