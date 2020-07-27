經濟解析／台積電為何能打敗700磅大猩猩 狠甩英特爾？

在全球半導體業的歷史中，英特爾（Intel）50年來都被視為是產業的龍頭、巨擘。當英特爾跨入晶圓代工領域時，台積電創辦人張忠謀更以「700磅大猩猩」形容，突顯其強大。如今不到十年的時間，台積電不但技術超車英特爾，甚至有可能接獲老大哥的訂單，台積電如何辦到的？

談到半導體業，英特爾幾乎可以與其畫上等號。台灣過去的半導體業人才，很多都是英特爾所孕育。就連張忠謀經常掛在嘴邊的摩爾定律（Moore's law），也是由英特爾創始人之一的戈登摩爾所提出，內容是指積體電路上可容納的電晶體數目，約每隔兩年便會增加一倍，後來變18個月，將半導體技術以倍數增長的觀測。業界莫不以此為圭臬，就是以英特爾技術為參考準則。

20年前，在個人電腦的全盛時期，英特爾所出品的微處理器（CPU）稱霸全世界，憑著自產自銷的實力，「Intel inside」席捲個人電腦市場，當時第二名的超微（AMD）仍遠遠落後，而台積電的晶圓代工模式正處在成長階段，技術與商業模式都無法與英特爾相提並論。

個人電腦的大成長，帶動了台灣科技業蓬勃發展，台積電也因此接了不少個人電腦訂單。後來網路跟通訊的市場接著起飛，台積電堅守不與客戶競爭的代工模式受肯定，客戶愈來愈大咖，訂單愈來愈大張，不但一路穩坐晶圓龍頭寶座。市占率過半，相當於每兩顆晶片就有一個是台積電所製。台積電雖沒有自己品牌的產品，但由其生產的「TSMC inside」滲透率逐年升高。

2012年，台積電的製造研發能力還落後英特爾與三星，張忠謀當時將這兩大對手形容是「700磅大猩猩」，意指在技術及資本支出方面，都處於落後。台積電當年的資本支出為13億美元，英特爾與三星分別是50億與30億元。

不過，到了2014年，台積電快速追趕，並對先進製程積極投入，資本支出快速拉高至100億美元（約新台幣3,000億元），相較於兩大競爭對手，已拉近至平起平坐。2015年，台積電的16奈米製程市占率仍低於三星，而英特爾則以10奈米夾擊。面對當時的技術落後，台積電仍對2016年至2017年重回領導地位信心滿滿。

從英特爾的追隨者變成領先者，台積電為何能勝出，這在教科書裡都找不到成功案例。可歸納有幾個關鍵，首先是晶圓代工的商業模式，簡單說就是代工，這在其他行業裡要大賺錢的可能性很低，但在半導體業，卻因為資本、勞力及技術密集，而形成了一道進入高牆，沒有職人精神，很難成功。台積電至今的毛利率都還在50%以上。

其次，台積電的技術實力跟著客戶訂單走，可以說有多強的客戶，就造就出台積電今天有多大的肌肉。台積電去年營收再創歷史新高，其中前10大客戶包括蘋果、華為、高通、聯發科、輝達、賽靈思、博通、超微等就占營收71%強，全都是目前各產業的龍頭大廠。目前台積電第一大客戶為蘋果，約占營收23%，第二大客戶是華為，占營收14%。前兩大客戶就占達37%營收比重。

由此來看，與其說台積電的技術能力強，不如說是客戶對技術的要求讓他不得不那麼強。英特爾沒辦法做到7奈米嗎？很顯然不是。而是其有多少需求，但台積電的客戶卻很需要。

再來就是英特爾在手機時代中迷航了。英特爾無疑還是個人電腦與伺服器的霸主，但在目前全球趨動半導體業成長主力的手機產品，英特爾相對無著力點，對照台積電前兩大客戶都是手機大廠，英特爾連14奈米的良率仍處於不佳階段，更遑論能接到7奈米以下的晶圓代工訂單。

台積電多年堅持的晶圓代工模式曾被其他同業質疑不會成功，股本大、股性不活潑也是過去常被形容是大牛股、想定存才去買的股。如今隨全球市占率過半、獲利表現穩定成長、外資持股居高不下等利多護身，在產業上不但擊敗重量級大猩猩，在資本市場上也成為一天可以漲近40元的大型活潑股、台股的護國神山，這些對投資人來說，絕對是重磅級的驚奇。