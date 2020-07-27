快訊

華府下張牌是什麼？陸學者：美台「建交」就是向陸宣戰

毛小孩的翻譯機？首部「寵物溝通」療癒台劇

經濟解析／台積電為何能打敗700磅大猩猩 狠甩英特爾？

經濟日報 / 記者徐睦鈞／台北即時報導
台積電只花不到十年的時間，不但技術超車英特爾，甚至有可能接獲老大哥的訂單，到底如何辦到的？ 聯合報系資料照
台積電只花不到十年的時間，不但技術超車英特爾，甚至有可能接獲老大哥的訂單，到底如何辦到的？ 聯合報系資料照

在全球半導體業的歷史中，英特爾（Intel）50年來都被視為是產業的龍頭、巨擘。當英特爾跨入晶圓代工領域時，台積電創辦人張忠謀更以「700磅大猩猩」形容，突顯其強大。如今不到十年的時間，台積電不但技術超車英特爾，甚至有可能接獲老大哥的訂單，台積電如何辦到的？

談到半導體業，英特爾幾乎可以與其畫上等號。台灣過去的半導體業人才，很多都是英特爾所孕育。就連張忠謀經常掛在嘴邊的摩爾定律（Moore's law），也是由英特爾創始人之一的戈登摩爾所提出，內容是指積體電路上可容納的電晶體數目，約每隔兩年便會增加一倍，後來變18個月，將半導體技術以倍數增長的觀測。業界莫不以此為圭臬，就是以英特爾技術為參考準則。

20年前，在個人電腦的全盛時期，英特爾所出品的微處理器（CPU）稱霸全世界，憑著自產自銷的實力，「Intel inside」席捲個人電腦市場，當時第二名的超微（AMD）仍遠遠落後，而台積電的晶圓代工模式正處在成長階段，技術與商業模式都無法與英特爾相提並論。

個人電腦的大成長，帶動了台灣科技業蓬勃發展，台積電也因此接了不少個人電腦訂單。後來網路跟通訊的市場接著起飛，台積電堅守不與客戶競爭的代工模式受肯定，客戶愈來愈大咖，訂單愈來愈大張，不但一路穩坐晶圓龍頭寶座。市占率過半，相當於每兩顆晶片就有一個是台積電所製。台積電雖沒有自己品牌的產品，但由其生產的「TSMC inside」滲透率逐年升高。

2012年，台積電的製造研發能力還落後英特爾與三星，張忠謀當時將這兩大對手形容是「700磅大猩猩」，意指在技術及資本支出方面，都處於落後。台積電當年的資本支出為13億美元，英特爾與三星分別是50億與30億元。

不過，到了2014年，台積電快速追趕，並對先進製程積極投入，資本支出快速拉高至100億美元（約新台幣3,000億元），相較於兩大競爭對手，已拉近至平起平坐。2015年，台積電的16奈米製程市占率仍低於三星，而英特爾則以10奈米夾擊。面對當時的技術落後，台積電仍對2016年至2017年重回領導地位信心滿滿。

從英特爾的追隨者變成領先者，台積電為何能勝出，這在教科書裡都找不到成功案例。可歸納有幾個關鍵，首先是晶圓代工的商業模式，簡單說就是代工，這在其他行業裡要大賺錢的可能性很低，但在半導體業，卻因為資本、勞力及技術密集，而形成了一道進入高牆，沒有職人精神，很難成功。台積電至今的毛利率都還在50%以上。

其次，台積電的技術實力跟著客戶訂單走，可以說有多強的客戶，就造就出台積電今天有多大的肌肉。台積電去年營收再創歷史新高，其中前10大客戶包括蘋果、華為、高通、聯發科、輝達、賽靈思、博通、超微等就占營收71%強，全都是目前各產業的龍頭大廠。目前台積電第一大客戶為蘋果，約占營收23%，第二大客戶是華為，占營收14%。前兩大客戶就占達37%營收比重。

由此來看，與其說台積電的技術能力強，不如說是客戶對技術的要求讓他不得不那麼強。英特爾沒辦法做到7奈米嗎？很顯然不是。而是其有多少需求，但台積電的客戶卻很需要。

再來就是英特爾在手機時代中迷航了。英特爾無疑還是個人電腦與伺服器的霸主，但在目前全球趨動半導體業成長主力的手機產品，英特爾相對無著力點，對照台積電前兩大客戶都是手機大廠，英特爾連14奈米的良率仍處於不佳階段，更遑論能接到7奈米以下的晶圓代工訂單。

台積電多年堅持的晶圓代工模式曾被其他同業質疑不會成功，股本大、股性不活潑也是過去常被形容是大牛股、想定存才去買的股。如今隨全球市占率過半、獲利表現穩定成長、外資持股居高不下等利多護身，在產業上不但擊敗重量級大猩猩，在資本市場上也成為一天可以漲近40元的大型活潑股、台股的護國神山，這些對投資人來說，絕對是重磅級的驚奇。

台積電 英特爾 晶圓代工

延伸閱讀

英特爾激勵台積電跳空漲停 半導體設備全面大漲

台積電好狂！多家外資調高目標價 最高上看530元

台積電強大在哪？外資喊到550元驚天價！

英特爾鬆口委外生產大利多 台積電跳空開高

相關新聞

經濟解析／台積電為何能打敗700磅大猩猩 狠甩英特爾？

在全球半導體業的歷史中，英特爾（Intel）50年來都被視為是產業的龍頭、巨擘。當英特爾跨入晶圓代工領域時，台積電創辦人...

英特爾如何從晶片業霸主淪為台積電敗將？

一說到半導體龍頭，很多人到現在第一個想到的可能還是英特爾（Intel）。但英特爾上周意外宣布，該公司的次世代晶片製程研發進度，可能延遲半年至一年，甚至可能得尋求其他製造商協助代工，顯然在研發速度更快、功能更強大的電腦晶片「軍備競賽」中，曾在矽谷扮演先驅角色的英特爾，不但已經落後，且愈差愈遠。

鴻海FII在台員工享育兒福利 到7歲月領1.5萬元

鴻海旗下工業富聯在台灣相關法人新增員工育兒福利，到滿7歲止，每名子女每月發放新台幣1.5萬元

台積「神祕51區」保密防諜…滴水不漏

台積電龍潭封測三廠內，有一個不能對外說的「神祕51區」，其保密防諜滴水不漏，有如情報系統般單線作戰。參與廠商除須簽署多方...

蘋果衝刺高階顯示技術 在台設「神祕51區」

蘋果在台衝刺高階顯示技術，於龍潭自行建廠研發之餘，也在台積電龍潭廠區內成立專區，被業界以仿照美國內華達州沙漠中的軍事禁地...

持續照顧員工 FII發放育兒津貼

鴻海集團持續照顧員工，鴻海子公司FII（工業富聯）在台灣的相關法人也跟進發放育兒津貼、端午與中秋禮金相關福利。

華為徵才 強攻晶片製造

美國對華為封殺令升級，向華為旗下海思供貨的台積電9月後恐停止對華為出貨。陸媒報導，華為7月中開始正式招聘「光刻工程師」，...

鴻海擴大綠色能源布局 打造越南最大屋頂太陽能系統

鴻海集團落實企業社會責任，並強化永續綠色能源布局，相關綠能布局延伸至海外，將在越南廠區屋頂開始安裝太陽能板，打造越南當地...

亞企Q2財報 台積大贏家

亞太地區已公布第2季財報的企業，平均獲利較去年同期銳減73%，繼第1季黯淡財報後，投資人正迎來第一個完整反映新冠肺炎疫情...

攜美企爭取供貨華為 台系鏈採「雙活門」策略

台積電為尋求與華為集團維持長久合作， 正爭取「雙活門」解套，透過美國半導體產業協會（SIA）爭取將手機、AI等非5G基地...

掌握5G後「關鍵1%」供給商角色 才能左右逢源

美中科技戰愈演愈烈，台積電卻樹立標竿，成為兩大科技強國爭相拉攏合作對象。 工研院以美中科技戰的新思維，呼籲台廠應強化研發...

美陸科技戰 爭搶台積電…張忠謀預言成真

美中科技戰愈演愈烈，台積電卻樹立標竿，成為兩大科技強國爭相拉攏合作對象。工研院等產學界以美中科技戰的新思維，呼籲台廠應強...

熱門新聞

客庄旅遊券取消異地消費 藝fun券掀起126之亂

蘋果衝刺高階顯示技術 在台設「神祕51區」

國光挺進亞歐 蓋疫苗新廠

中央振興三倍券好用嗎？ 馬英九：老百姓自己感覺

攜美企爭取供貨華為 台系鏈採「雙活門」策略

台積「神祕51區」保密防諜…滴水不漏

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。