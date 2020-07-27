疫情帶動新商機 員工福利數位平台業績成長21%

後疫情時代，員工福利也在疫情催化下加速數位轉型。根據企業福利網PayEasy統計，今年1~6月份，新簽約且已匯入福利金預算較去年同期成長21%，另有超過150家企業議約中，下半年仍持續看好。

PayEasy觀察，上半年緊繃的肺炎疫情，催化企業各種數位轉型，原本需要大量人際接觸的員工福利，紛紛轉向數位化。

PayEasy指出，企業福委會大多一年一任，通常在下半年改選，選後也是企業將員工福利導入數位化平台的簽約高峰期。PayEasy目前議約中企業約150多家，且自疫情爆發以來，企業進件數量達去年同期的2倍，簽約速度也比以往縮短一半，可見各企業加速員工福利數位化的決心。

PayEasy營運長王鈺琇指出，全台企業福利預算金額估計達400億元，目前仍有8成以上透過傳統方式執行，也就是說福委們在發送三節福利品或禮券時，不僅需要人工包裝、配送，甚至要動員同仁在固定時間內聚集簽收，在疫情嚴峻情況下，顯得十分不合時宜。

王鈺琇說，PayEasy是員工福利整合平台，不是一個「購物網站」，而是透過電商平台的機制，為企業預先整合百貨禮券、商品、旅遊、住宿訂房、餐飲票券等員工福利的所有「元件」，再將網購模式套用在員工福利的執行過程，以實現員工自主選擇海量的福利選項，對企業福委與財務單位來說，則可達到自動化、精準透明的效益，大量節省人力與時間。

PayEasy福利網合作企業福委指出，公司每年都有新進的年輕員工，APP對年輕員工來說，是日常生活不可或缺的工具，PayEasy福利網將所有福利制度整合在APP上，讓員工只用一支手機就可以把福利帶著走，所以，數位化的員工福利整合平台接受度很高。

此外，對福委會來說，導入數位化的福利平台，不但讓員工福利最大化，同時減少了人資和福委與同仁面對面接觸的機會，也大幅節省了傳統紙本禮券或禮品發放的時間和人力，在旅遊預算的核銷作業上，不需再逐一收集、核對同仁的旅遊支出收據，人資、福委、財務單位可節省大量審核與作帳人力，因此愈來愈受企業青睞。