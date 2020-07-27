快訊

華府下張牌是什麼？陸學者：美台「建交」就是向陸宣戰

毛小孩的翻譯機？首部「寵物溝通」療癒台劇

疫情帶動新商機 員工福利數位平台業績成長21%

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

疫情時代，員工福利也在疫情催化下加速數位轉型。根據企業福利網PayEasy統計，今年1~6月份，新簽約且已匯入福利金預算較去年同期成長21%，另有超過150家企業議約中，下半年仍持續看好。

PayEasy觀察，上半年緊繃的肺炎疫情，催化企業各種數位轉型，原本需要大量人際接觸的員工福利，紛紛轉向數位化。

PayEasy指出，企業福委會大多一年一任，通常在下半年改選，選後也是企業將員工福利導入數位化平台的簽約高峰期。PayEasy目前議約中企業約150多家，且自疫情爆發以來，企業進件數量達去年同期的2倍，簽約速度也比以往縮短一半，可見各企業加速員工福利數位化的決心。

PayEasy營運長王鈺琇指出，全台企業福利預算金額估計達400億元，目前仍有8成以上透過傳統方式執行，也就是說福委們在發送三節福利品或禮券時，不僅需要人工包裝、配送，甚至要動員同仁在固定時間內聚集簽收，在疫情嚴峻情況下，顯得十分不合時宜。

王鈺琇說，PayEasy是員工福利整合平台，不是一個「購物網站」，而是透過電商平台的機制，為企業預先整合百貨禮券、商品、旅遊、住宿訂房、餐飲票券等員工福利的所有「元件」，再將網購模式套用在員工福利的執行過程，以實現員工自主選擇海量的福利選項，對企業福委與財務單位來說，則可達到自動化、精準透明的效益，大量節省人力與時間。

PayEasy福利網合作企業福委指出，公司每年都有新進的年輕員工，APP對年輕員工來說，是日常生活不可或缺的工具，PayEasy福利網將所有福利制度整合在APP上，讓員工只用一支手機就可以把福利帶著走，所以，數位化的員工福利整合平台接受度很高。

此外，對福委會來說，導入數位化的福利平台，不但讓員工福利最大化，同時減少了人資和福委與同仁面對面接觸的機會，也大幅節省了傳統紙本禮券或禮品發放的時間和人力，在旅遊預算的核銷作業上，不需再逐一收集、核對同仁的旅遊支出收據，人資、福委、財務單位可節省大量審核與作帳人力，因此愈來愈受企業青睞。

疫情

延伸閱讀

資策會領航 助企業數位轉型

數位轉型化育者專書 集結30本土企業變革案例

高通注資9,700萬美元 入股信實數位平台

疫情當前 銀行推數位平台搶客

相關新聞

經濟解析／台積電為何能打敗700磅大猩猩 狠甩英特爾？

在全球半導體業的歷史中，英特爾（Intel）50年來都被視為是產業的龍頭、巨擘。當英特爾跨入晶圓代工領域時，台積電創辦人...

英特爾如何從晶片業霸主淪為台積電敗將？

一說到半導體龍頭，很多人到現在第一個想到的可能還是英特爾（Intel）。但英特爾上周意外宣布，該公司的次世代晶片製程研發進度，可能延遲半年至一年，甚至可能得尋求其他製造商協助代工，顯然在研發速度更快、功能更強大的電腦晶片「軍備競賽」中，曾在矽谷扮演先驅角色的英特爾，不但已經落後，且愈差愈遠。

鴻海FII在台員工享育兒福利 到7歲月領1.5萬元

鴻海旗下工業富聯在台灣相關法人新增員工育兒福利，到滿7歲止，每名子女每月發放新台幣1.5萬元

台積「神祕51區」保密防諜…滴水不漏

台積電龍潭封測三廠內，有一個不能對外說的「神祕51區」，其保密防諜滴水不漏，有如情報系統般單線作戰。參與廠商除須簽署多方...

蘋果衝刺高階顯示技術 在台設「神祕51區」

蘋果在台衝刺高階顯示技術，於龍潭自行建廠研發之餘，也在台積電龍潭廠區內成立專區，被業界以仿照美國內華達州沙漠中的軍事禁地...

持續照顧員工 FII發放育兒津貼

鴻海集團持續照顧員工，鴻海子公司FII（工業富聯）在台灣的相關法人也跟進發放育兒津貼、端午與中秋禮金相關福利。

華為徵才 強攻晶片製造

美國對華為封殺令升級，向華為旗下海思供貨的台積電9月後恐停止對華為出貨。陸媒報導，華為7月中開始正式招聘「光刻工程師」，...

鴻海擴大綠色能源布局 打造越南最大屋頂太陽能系統

鴻海集團落實企業社會責任，並強化永續綠色能源布局，相關綠能布局延伸至海外，將在越南廠區屋頂開始安裝太陽能板，打造越南當地...

亞企Q2財報 台積大贏家

亞太地區已公布第2季財報的企業，平均獲利較去年同期銳減73%，繼第1季黯淡財報後，投資人正迎來第一個完整反映新冠肺炎疫情...

攜美企爭取供貨華為 台系鏈採「雙活門」策略

台積電為尋求與華為集團維持長久合作， 正爭取「雙活門」解套，透過美國半導體產業協會（SIA）爭取將手機、AI等非5G基地...

掌握5G後「關鍵1%」供給商角色 才能左右逢源

美中科技戰愈演愈烈，台積電卻樹立標竿，成為兩大科技強國爭相拉攏合作對象。 工研院以美中科技戰的新思維，呼籲台廠應強化研發...

美陸科技戰 爭搶台積電…張忠謀預言成真

美中科技戰愈演愈烈，台積電卻樹立標竿，成為兩大科技強國爭相拉攏合作對象。工研院等產學界以美中科技戰的新思維，呼籲台廠應強...

熱門新聞

客庄旅遊券取消異地消費 藝fun券掀起126之亂

蘋果衝刺高階顯示技術 在台設「神祕51區」

國光挺進亞歐 蓋疫苗新廠

中央振興三倍券好用嗎？ 馬英九：老百姓自己感覺

攜美企爭取供貨華為 台系鏈採「雙活門」策略

台積「神祕51區」保密防諜…滴水不漏

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。